«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА часть билетов на финал Лиги ЕвропыГазета.Ru вчера в 23:15

Лондонские "Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы в Баку, передает The Times. Как сообщает источник, клубы прибегнут к подобной мере, так как продано лишь 3,5 тыс. и 2 тыс. билетов соответственно.

«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА часть билетов на финал Лиги Европы

Политика В НАТО призвали Россию покинуть Крым НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.

Энергетика Независимые АЗС назвали Минфин архитектором бензинового кризиса По мнению союза, «архитектором надвигающегося кризиса» является Минфин, который отказывается снижать налоговую нагрузку на отрасль.

Политика Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что США возобновили закупки нефти у Венесуэлы.

Авто Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот» В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».

Политика Поставщика спецсвязи для Кремля объявили в международный розыск Совладельца предприятия «Каскад», гражданина Израиля Чингиза Агаронова объявили в международный розыск по обвинению во взятках в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Общество О чем расскажет день Симона: народные приметы на 23 мая В народном календаре наступил Симонов день или день Симона Зилота. Именно так называли наши предки 23 мая, и отправлялись искать клад.

Наука Обогащенный дырками купрат бария оказался высокотемпературным сверхпроводником Физики смогли синтезировать кислород-дефицитный купрат бария Ba2CuO4-y, который становится сверхпроводящим уже при 73 кельвинах.

Авто Новый кроссовер Kia для России: опубликовано первое фото салона На днях в сети появились фото нового и пока все еще безымянного кроссовера Kia, на которых частично просматривался интерьер.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Происшествия СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.

Происшествия Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, по предварительным данным, погибла одна россиянка.

Общество Forbes обнародовал рейтинг самых богатых наследников в России В рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров, составленный журналом Forbes, вошли 48 представителей второго поколения.

Общество Количество овощей с нитратами в России выросло Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.

Происшествия Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре Священник Троице-Серигевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.

Экономика Forbes назвал самые дорогие бренды мира Apple девятый год подряд возглавила топ-10 самых дорогих брендов по версии Forbes.

Политика Би-би-си анонсировал программу «Вечер с Владимиром Путиным» Британский общественный развлекательный телеканал BBC Two объявил о запуске комедийного ток-шоу, ведущим которого станет анимированный Владимир Путин.

Шоу-бизнес Потап и Настя подтвердили свадьбу Украинские поп-исполнители Потап и Настя подтвердили, что поженятся 23 мая.

Шоу-бизнес Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили вместе после слухов о расставании Челябинскую супермодель Ирину Шейк увидели на прогулке вместе с голливудским актером Брэдли Купером. Ранее сообщалось об их расставании.

Экономика «Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.

Общество Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать Летом и осенью 2018 года в Охотском море выловили почти 100 косаток и белух. Они содержатся в вольерах бухты Средней в Приморье.

Гаджеты Apple обещает анонсы в первый день WWDC 2019 В iOS обещают тёмный режим на уровне системы. А в macOS 10.15 появится поддержка мобильных приложений в рамках проекта Marzipan.

Экономика Сбербанк стал владельцем крупнейшего независимого НПЗ в России Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ — проблемного заемщика банка.