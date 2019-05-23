«Арсенал» и «Челси» вернут часть билетов на финал Лиги ЕвропыЕвро-футбол.ру 07:12

"Арсенал" и "Челси" не смогли реализовать все билеты на финал Лиги Европы.

«Арсенал» и «Челси» вернут часть билетов на финал Лиги Европы

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