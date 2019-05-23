Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут часть билетов на финал Лиги ЕвропыЕвро-футбол.ру 07:12
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 07:45, Ашберн
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Политика
В Госдуме назвали провокацией призыв НАТО вернуть Крым
В Госдуме прокомментировали заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича о том, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео
В Сети опубликовали видео крушения истребителя F-16 ВВС США в Южной Калифорнии, на котором запечатлен момент катапультирования пилота.
Обновлено в 06:55
Кино
В сети появился первый тизер фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение 2»
В интернете появился первый тизер сиквела фантастического боевика «Притяжение».
Обновлено в 04:31
Авто
Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»
В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».
Обновлено в 02:43
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Хоккей
ФХР презентовала заявку на проведение ЧМ-2023 по хоккею
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в Братиславе (Словакия) представил заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:46
Футбол
«Оренбург» ведет переговоры с защитником «Хапоэля» Тель-Авив
В минувшем сезоне принял участие в 20 матчах чемпионата Израиля и забил 1 гол. Контракт с «Хапоэлем» истекает летом 2020 года.
Обновлено в 03:41
Политика
На Украине не успеют напечатать бюллетени для досрочных выборов в Раду
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины не успевает провести тендерные процедуры до внеочередных выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
«Вертолеты России» начали производство 100 вертолетов Ми-28НМ для ВКС
Российские предприятия ОПК уже начали производство партии в 100 вертолетов, которые будут поставлены до 2027 года.
Обновлено вчера в 09:28
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Футбол
Модрич продлит контракт с «Реалом»
Обновлено в 06:28
Политика
В МИД ответили на заявления США о поведении России в Арктике
Москва считает абсурдными и необоснованными обвинения США в "агрессивном" поведении России в Арктике, заявил РИА Новости старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов.
Обновлено в 05:58
Кино
Дэниэлу Крэйгу предстоит операция из-за травмы на съёмках «Бонда 25»
Недавно стало известно, что съёмки нового «Бонда» приостановлены из-за травмы, полученной Дэниэлом Крэйгом во время сцены погони.
Обновлено в 05:18
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Общество
Количество овощей с нитратами в России выросло
Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
Политика
Приём на службу по контракту в Росгвардию упростят
По словам главы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, если у росгвардейцев есть специальные звания полиции, то на военную службу по контракту в подразделения войск национальной гвардии они смогут устроиться в упрощённом порядке.
Обновлено в 06:22
Политика
МВД предлагает ввести в школах должность замдиректора по безопасности
Новая должность, для которой в МВД уже разработали инструкции, должна закрыть проблему.
Обновлено в 05:27
Политика
Доработанная газовая директива Евросоюза вступила в силу
Новая редакция газовой директивы Евросоюза вступила в силу. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Обновлено в 07:25
Политика
Зеленский отрицает возможность переговоров с Москвой – СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский отрицает возможность проведения переговоров с РФ, пишут СМИ.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Суд разблокировал арестованные по делу «Ив Роше» счета Навального
Замоскворецкий суд Москвы решил отменить арест счетов и ценных бумаг оппозиционера Алексея Навального, наложенный еще в 2013 г. при расследовании дела «Ив Роше», сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 07:22
Футбол
После завершения сезона Бакаев вернется в «Спартак»
Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев заявил, что вернется в московский «Спартак» по окончании текущего сезона РПЛ.
Обновлено в 06:30
Политика
Зять миллиардера Рыболовлева намерен стать президентом Уругвая
Бизнесмен, совладелец английского футбольного клуба «Сандерленд» и зять миллиардера Дмитрия Рыболовлева Хуан Сартори намерен баллотироваться в президенты Уругвая, сообщает Forbes.
Обновлено в 07:23
Общество
Стало известно о звонках Скрипаля родным после отравления
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который в марте прошлого года вместе со своей дочерью Юлией был отравлен нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, после инцидента звонил родственникам в Россию.
Обновлено в 07:16