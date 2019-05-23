Футбол

«Арсенал» и «Челси» вернут часть билетов на финал Лиги ЕвропыЕвро-футбол.ру 07:12

"Арсенал" и "Челси" не смогли реализовать все билеты на финал Лиги Европы.
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«Арсенал» звонил болельщикам в попытке продать билеты на финал Лиги Европы

Чемпионат04:26

«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА 6000 билетов на финал ЛЕ в Баку. Клубы продали только 5500 билетов

Sports.ruвчера в 16:05

СМИ: «Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА более 6000 билетов на финал ЛЕ в Баку

РИА Новостивчера в 17:46

«Челси» и «Арсенал» вернут УЕФА 6 тысяч билетов на финал ЛЕ в Баку

Спорт-Экспрессвчера в 16:34

«Челси» и «Арсенал» вернут УЕФА 6 тысяч билетов на финал ЛЕ

Sport.ruвчера в 17:14

The Sun: «Челси» и «Арсенал» не могут продать все выделенные им билеты на финал ЛЕ. Клубы вернут половину УЕФА

Бомбардир.рувчера в 16:55

«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА более 6000 билетов на финал Лиги Европы

Sport24.ruвчера в 19:21
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Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Политика

В Госдуме назвали провокацией призыв НАТО вернуть Крым

В Госдуме прокомментировали заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича о том, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео

В Сети опубликовали видео крушения истребителя F-16 ВВС США в Южной Калифорнии, на котором запечатлен момент катапультирования пилота.
Обновлено в 06:55
Кино

В сети появился первый тизер фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение 2»

В интернете появился первый тизер сиквела фантастического боевика «Притяжение».
Обновлено в 04:31
Авто

Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»

В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».
Обновлено в 02:43
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Хоккей

ФХР презентовала заявку на проведение ЧМ-2023 по хоккею

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в Братиславе (Словакия) представил заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:46
Футбол

«Оренбург» ведет переговоры с защитником «Хапоэля» Тель-Авив

В минувшем сезоне принял участие в 20 матчах чемпионата Израиля и забил 1 гол. Контракт с «Хапоэлем» истекает летом 2020 года.
Обновлено в 03:41
Политика

На Украине не успеют напечатать бюллетени для досрочных выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины не успевает провести тендерные процедуры до внеочередных выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей

Обновлено в 02:31
Армия и оружие

«Вертолеты России» начали производство 100 вертолетов Ми-28НМ для ВКС

Российские предприятия ОПК уже начали производство партии в 100 вертолетов, которые будут поставлены до 2027 года.
Обновлено вчера в 09:28
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Футбол

Модрич продлит контракт с «Реалом»

Обновлено в 06:28
Общество

Москвичей предупредили о граде, грозе и сильном ветре до вечера

Обновлено в 06:42
Политика

В МИД ответили на заявления США о поведении России в Арктике

Москва считает абсурдными и необоснованными обвинения США в "агрессивном" поведении России в Арктике, заявил РИА Новости старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов.
Обновлено в 05:58
Кино

Дэниэлу Крэйгу предстоит операция из-за травмы на съёмках «Бонда 25»

Недавно стало известно, что съёмки нового «Бонда» приостановлены из-за травмы, полученной Дэниэлом Крэйгом во время сцены погони.
Обновлено в 05:18
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Общество

Количество овощей с нитратами в России выросло

Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
Политика

Приём на службу по контракту в Росгвардию упростят

По словам главы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, если у росгвардейцев есть специальные звания полиции, то на военную службу по контракту в подразделения войск национальной гвардии они смогут устроиться в упрощённом порядке.
Обновлено в 06:22
Политика

МВД предлагает ввести в школах должность замдиректора по безопасности

Новая должность, для которой в МВД уже разработали инструкции, должна закрыть проблему.
Обновлено в 05:27
Политика

Доработанная газовая директива Евросоюза вступила в силу

Новая редакция газовой директивы Евросоюза вступила в силу. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Обновлено в 04:34
Политика

Зеленский отрицает возможность переговоров с Москвой – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает возможность проведения переговоров с РФ, пишут СМИ.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Суд разблокировал арестованные по делу «Ив Роше» счета Навального

Замоскворецкий суд Москвы решил отменить арест счетов и ценных бумаг оппозиционера Алексея Навального, наложенный еще в 2013 г. при расследовании дела «Ив Роше», сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 07:22
Футбол

После завершения сезона Бакаев вернется в «Спартак»

Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев заявил, что вернется в московский «Спартак» по окончании текущего сезона РПЛ.
Обновлено в 06:30
Гаджеты

Samsung Galaxy A70S станет первым смартфоном с камерой на 64 Мп

Обновлено в 06:13
Политика

Зять миллиардера Рыболовлева намерен стать президентом Уругвая

Бизнесмен, совладелец английского футбольного клуба «Сандерленд» и зять миллиардера Дмитрия Рыболовлева Хуан Сартори намерен баллотироваться в президенты Уругвая, сообщает Forbes.
Обновлено в 07:23
Общество

Стало известно о звонках Скрипаля родным после отравления

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который в марте прошлого года вместе со своей дочерью Юлией был отравлен нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, после инцидента звонил родственникам в Россию.
Обновлено в 07:16
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