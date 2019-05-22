«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА часть билетов на финал Лиги ЕвропыГазета.Ru вчера в 23:15

Лондонские "Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы в Баку, передает "Советский спорт". Как сообщает The Times, клубы прибегнут к подобной мере, так как продано лишь 3,5 тыс. и 2 тыс. билетов соответственно.

«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА часть билетов на финал Лиги Европы

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