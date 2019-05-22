Футбол

«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА часть билетов на финал Лиги ЕвропыГазета.Ru вчера в 23:15

Лондонские "Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы в Баку, передает "Советский спорт". Как сообщает The Times, клубы прибегнут к подобной мере, так как продано лишь 3,5 тыс. и 2 тыс. билетов соответственно.
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«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА более 6000 билетов на финал Лиги Европы

Sport24.ruвчера в 19:21

СМИ: «Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА более 6000 билетов на финал ЛЕ в Баку

РИА Новостивчера в 17:46

«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы

Чемпионатвчера в 16:45

«Челси» и «Арсенал» вернут УЕФА 6 тысяч билетов на финал ЛЕ в Баку

Спорт-Экспрессвчера в 16:34

Европейский футбол с антиармянским оттенком: бакинский финал Лиги Европы

Евразия Dailyвчера в 14:34

«Челси» и «Арсенал» вернут УЕФА 6 тысяч билетов на финал ЛЕ

Sport.ruвчера в 17:14

«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА 6000 билетов на финал ЛЕ в Баку. Клубы продали только 5500 билетов

Sports.ruвчера в 16:05
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 03:09, Ашберн
Финансы

Россияне оказались владельцами большей части госдолга России в евро

Министерство финансов России в конце прошлого года выпустило редкие еврооблигации на 1 млрд евро.
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Кубок России по футболу завоевал «Локомотив»

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Ранее 22 мая американские СМИ сообщили, что США дали Турции две недели на отказ от покупки ЗРК С-400 у России.
Обновлено в 00:54
Общество

Продажи поддельных документов в России выросли в пять раз

В российском сегменте интернета резко выросло количество сайтов, торгующих поддельными документами, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре.
Обновлено вчера в 18:25
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже

Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
Общество

Количество овощей с нитратами в России выросло

Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
Энергетика

Цены на нефть упали за день почти на 2%

Цены на нефть марки Brent за день упали на 1,98%. Стоимость июньских фьючерсов, по данным на 22:47 мск, составляет $70,72.
Обновлено вчера в 16:27
Интернет

В мессенджере WhatsApp появится реклама

В мессенджере WhatsApp появится реклама.
Обновлено вчера в 11:24
Музыка

Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на «Евровидении-2019»

Сергей Лазарев, занявший на «Евровидении» почетное третье место, прокомментировал пересчет голосов, сделанный в финале международного конкурса.
Обновлено в 00:43
Происшествия

В Доминикане три человека погибли при крушении вертолета

Частный вертолет потерпел крушение в провинции Пуэрто-Плата на севере Доминиканской Республики.
Обновлено вчера в 23:22
Космос

NASA планирует отправить микроорганизмы на солнечную орбиту

В 2020 году космическое ведомство NASA планирует запустить в космос клетки дрожжевых грибков.
Обновлено вчера в 11:32
Шоу-бизнес

Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили вместе после слухов о расставании

Челябинскую супермодель Ирину Шейк увидели на прогулке вместе с голливудским актером Брэдли Купером. Ранее сообщалось об их расставании.
Обновлено в 00:39
Политика

В ЕС начинаются выборы в Европарламент

В ряде европейских стран в четверг начинаются выборы в Европейский парламент.
Обновлено вчера в 20:59
Политика

Британские СМИ назвали дело Бутиной провалом политики США

Дело осужденной в США россиянки Марии Бутиной стало провалом американских СМИ, правоохранительных органов и политики.
Обновлено в 00:21
Технологии

Российские сим-карты запустят на чипах Samsung

Доверенные сим-карты с отечественной криптографией, продажа которых в России может начаться с декабря 2019 года, будут работать на чипах Samsung.
Обновлено в 00:30
Политика

Указ Зеленского о роспуске Верховной рады вступил в силу

Указ украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер» .
Обновлено в 01:33
Общество

Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать

Летом и осенью 2018 года в Охотском море выловили почти 100 косаток и белух. Они содержатся в вольерах бухты Средней в Приморье.
Обновлено вчера в 23:19
Транспорт

«Аэроэкспресс» намерен запустить двухэтажные поезда в Шереметьево

Компания «Аэроэкспресс» хочет запустить двухэтажные поезда в столичный аэропорт «Шереметьево», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации 23 мая.
Обновлено в 02:37
Общество

В Страсбургский суд подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 17:09
Кино

Дэниел Крэйг перенесёт операцию после травмы на съёмках бондианы

Британский актёр Дэниел Крэйг, который исполняет роль агента 007, перенесёт операцию на лодыжке после травмы, полученной во время съёмок 25-й киноленты о Джеймсе Бонде на Ямайке.
Обновлено вчера в 18:57
Общество

В России под угрозой исчезновения находятся шесть видов животных

Обновлено в 00:11
Шоу-бизнес

Сын Жанны Фриске отдал «Русфонду» часть долга семьи артистки

Маленький сын Жанны Фриске, представителем которого является Дмитрий Шепелев, отдал «Русфонду» часть крупного долга семьи российской артистки.
Обновлено в 02:26
Авто

Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»

В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».
Обновлено в 02:43
Происшествия

В Китае женщина отдала за автомобиль 66 мешков с мелочью

Обновлено вчера в 20:01
Общество

Соловьева вызвали на дуэль за бесов

Журналист из Краснодара Кирилл Гурьев вызвал на дуэль назвавшего екатеринбуржцев бесами телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 01:53
Наука

Люди из высшего класса зачастую преувеличивают свои способности

В результате ученые увидели, что люди более высокого социального класса имели преувеличенную веру в то, что они будут работать лучше, чем остальные.
Обновлено 21 мая в 20:18
Футбол

ФИФА отказалась от расширения состава участников ЧМ-2022 до 48 команд

ФИФА решила не расширять число участников ЧМ-2022 в Катаре с 32 до 48 команд.
Обновлено вчера в 15:35
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились

Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт наладили отношения после развода. Об этом сообщает Entertainment Tonight.
Обновлено вчера в 12:22
Общество

Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров

Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых богатых детей российских миллиардеров.
Обновлено в 01:39
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