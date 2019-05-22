Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА часть билетов на финал Лиги ЕвропыГазета.Ru вчера в 23:15
Лондонские "Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы в Баку, передает "Советский спорт". Как сообщает The Times, клубы прибегнут к подобной мере, так как продано лишь 3,5 тыс. и 2 тыс. билетов соответственно.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 03:09, Ашберн
Финансы
Россияне оказались владельцами большей части госдолга России в евро
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Политика
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Обновлено в 00:54
Общество
Продажи поддельных документов в России выросли в пять раз
В российском сегменте интернета резко выросло количество сайтов, торгующих поддельными документами, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре.
Обновлено вчера в 18:25
Политика
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Обновлено в 02:26
Происшествия
Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже
Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
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Обновлено в 02:31
Энергетика
Цены на нефть упали за день почти на 2%
Цены на нефть марки Brent за день упали на 1,98%. Стоимость июньских фьючерсов, по данным на 22:47 мск, составляет $70,72.
Обновлено вчера в 16:27
Интернет
В мессенджере WhatsApp появится реклама
В мессенджере WhatsApp появится реклама.
Обновлено вчера в 11:24
Музыка
Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на «Евровидении-2019»
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Происшествия
В Доминикане три человека погибли при крушении вертолета
Частный вертолет потерпел крушение в провинции Пуэрто-Плата на севере Доминиканской Республики.
Обновлено вчера в 23:22
Космос
NASA планирует отправить микроорганизмы на солнечную орбиту
В 2020 году космическое ведомство NASA планирует запустить в космос клетки дрожжевых грибков.
Обновлено вчера в 11:32
Шоу-бизнес
Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили вместе после слухов о расставании
Челябинскую супермодель Ирину Шейк увидели на прогулке вместе с голливудским актером Брэдли Купером. Ранее сообщалось об их расставании.
Обновлено в 00:39
Политика
В ЕС начинаются выборы в Европарламент
В ряде европейских стран в четверг начинаются выборы в Европейский парламент.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Британские СМИ назвали дело Бутиной провалом политики США
Дело осужденной в США россиянки Марии Бутиной стало провалом американских СМИ, правоохранительных органов и политики.
Обновлено в 00:21
Технологии
Российские сим-карты запустят на чипах Samsung
Доверенные сим-карты с отечественной криптографией, продажа которых в России может начаться с декабря 2019 года, будут работать на чипах Samsung.
Обновлено в 00:30
Политика
Указ Зеленского о роспуске Верховной рады вступил в силу
Указ украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер» .
Обновлено в 01:33
Общество
Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать
Летом и осенью 2018 года в Охотском море выловили почти 100 косаток и белух. Они содержатся в вольерах бухты Средней в Приморье.
Обновлено вчера в 23:19
Транспорт
«Аэроэкспресс» намерен запустить двухэтажные поезда в Шереметьево
Компания «Аэроэкспресс» хочет запустить двухэтажные поезда в столичный аэропорт «Шереметьево», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации 23 мая.
Обновлено в 02:37
Общество
В Страсбургский суд подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 17:09
Кино
Дэниел Крэйг перенесёт операцию после травмы на съёмках бондианы
Британский актёр Дэниел Крэйг, который исполняет роль агента 007, перенесёт операцию на лодыжке после травмы, полученной во время съёмок 25-й киноленты о Джеймсе Бонде на Ямайке.
Обновлено вчера в 18:57
Шоу-бизнес
Сын Жанны Фриске отдал «Русфонду» часть долга семьи артистки
Маленький сын Жанны Фриске, представителем которого является Дмитрий Шепелев, отдал «Русфонду» часть крупного долга семьи российской артистки.
Обновлено в 02:26
Авто
Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»
В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Китае женщина отдала за автомобиль 66 мешков с мелочью
Обновлено вчера в 20:01
Общество
Соловьева вызвали на дуэль за бесов
Журналист из Краснодара Кирилл Гурьев вызвал на дуэль назвавшего екатеринбуржцев бесами телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 01:53
Наука
Люди из высшего класса зачастую преувеличивают свои способности
В результате ученые увидели, что люди более высокого социального класса имели преувеличенную веру в то, что они будут работать лучше, чем остальные.
Обновлено 21 мая в 20:18
Футбол
ФИФА отказалась от расширения состава участников ЧМ-2022 до 48 команд
ФИФА решила не расширять число участников ЧМ-2022 в Катаре с 32 до 48 команд.
Обновлено вчера в 15:35
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились
Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт наладили отношения после развода. Об этом сообщает Entertainment Tonight.
Обновлено вчера в 12:22
Общество
Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров
Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых богатых детей российских миллиардеров.
Обновлено в 01:39