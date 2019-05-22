Футбол

«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА 6000 билетов на финал ЛЕ в БакуSoccer.ru 02:32

"Челси" и "Арсенал" вернут УЕФА порядка 6000 билетов на финал Лиги Европы, который пройдет в Баку. Организация выделила клубам по 5800 билетов, однако спрос на них крайне низок.
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«Арсенал» звонил болельщикам в попытке продать билеты на финал Лиги Европы

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«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА более 6000 билетов на финал Лиги Европы

Sport24.ruвчера в 19:21

«Челси» и «Арсенал» вернут УЕФА 6 тысяч билетов на финал ЛЕ в Баку

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СМИ: «Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА более 6000 билетов на финал ЛЕ в Баку

РИА Новостивчера в 17:46

Европейский футбол с антиармянским оттенком: бакинский финал Лиги Европы

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«Челси» и «Арсенал» вернут УЕФА 6 тысяч билетов на финал ЛЕ

Sport.ruвчера в 17:14

«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА 6000 билетов на финал ЛЕ в Баку. Клубы продали только 5500 билетов

Sports.ruвчера в 16:05
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Обновлено в 05:40
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Apple зарегистрировала 11 новых iPhone

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Обновлено в 05:46
Происшествия

Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты

Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже

Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
Общество

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Правительство Омской области решило изменить способ консервации участка омского метро от станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова» с «сухого» на «мокрый», передает портал «Омск-информ».
Обновлено в 05:38
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Музыкант Александр Розенбаум заявил, что использование таких слов, как «каршеринг», «перформанс» и «блэкаут» — это «вещи страшнее, чем три американских шпиона на атомном заводе».
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Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
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Происшествия

Устроившего ДТП с российскими туристами водителя арестовали в Италии

Обновлено в 05:12
Происшествия

Суд вынес приговоры виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал»

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Общество

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Самым богатым наследником России стал сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Аликперова - Юсуф. Его состояние - 21,8 млрд долларов.
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Пять лет ожидания: Тарантино в Каннах представил «Однажды в Голливуде»

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Роль Росомахи в следующей серии может достаться Дэнни де Вито. Именно 74-летняя легенда, по мнению фанатов, должен сменить Хью Джекмана.
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Российские SIM-карты создадут на чипах Samsung вместо отечественных

Генеральный директор ИТМиВТ Александр Князев подтвердил журналистам, что организация закупила чипы Samsung.
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Актер Джеффри Раш получил рекордную для Австралии сумму в размере 1,9 миллиона долларов США в качестве компенсации после выигранного иска о клевете против сиднейского таблоида Daily Telegraph за сообщения, обвиняющие его в "ненадлежащем поведении" по отношению к женщине, с которой он вместе снимался, сообщает австралийская телерадиокорпорация ABC.
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Радикалы обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в Верховном суде

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Обляков: «О вызове в сборную России узнал из интернета. Черчесов не звонил, ничего не говорил»

Если честно, просто увидел список в интернете. Черчесов не звонил, ничего не говорил.
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Мужчина в Хакасии пытался задушить девочку в детсаду

Сыщики в Хакасии разыскивают мужчину, пытавшегося задушить семилетнюю девочку на территории детского сада в Черногорске.
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