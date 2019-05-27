«Арсенал» и «Челси» вернули более 6 тыс. билетов на финал Лиги ЕвропыТАСС 09:27

Ранее британская газета The Sun сообщала, что "Арсенал" и "Челси" не смогли продать в общей сложности около 5,5 тыс. билетов. Всего каждому клубу было выделено около 6 тыс. билетов, что представляет собой менее 10% от общей вместимости стадиона, на котором пройдет финал Лиги Европы.

«Арсенал» и «Челси» вернули более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы

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