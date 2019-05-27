Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернули более 6 тыс. билетов на финал Лиги ЕвропыТАСС 09:27
Ранее британская газета The Sun сообщала, что "Арсенал" и "Челси" не смогли продать в общей сложности около 5,5 тыс. билетов. Всего каждому клубу было выделено около 6 тыс. билетов, что представляет собой менее 10% от общей вместимости стадиона, на котором пройдет финал Лиги Европы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
Экономика
Акции «Россетей» упали в цене на 6% на новостях о дивидендах
Акции "Россетей" на торгах Московской биржи упали в цене на 6% на новостях о рекомендациях по дивидендам компании за 2018 год и первый квартал 2019 года, следует из данных биржи.
Обновлено в 11:41
Здоровье
Кардиологи назвали семь смертельно опасных состояний для женщин
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Суд признал законным продление ареста украинских моряков
Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов на продление до 24 и 26 июля сроков ареста украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 10:08
Гаджеты
В Windows прекратили сотрудничество с Huawei
Китайский бренд Huawei с недавнего времени включен в список запрещенных компаний в США, в связи с чем многие местные гиганты отказываются от сотрудничества с организацией.
Обновлено в 04:10
Футбол
Капитан «Локомотива» Игорь Денисов покинул клуб
Обновлено в 11:55
Транспорт
Таксистам могут запретить работать сверх нормы
Согласно поправкам в законопроекте об агрегаторах такси, теперь таксисты перестанут работать сверх нормы.
Обновлено в 09:55
Общество
Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в российских школах
Обновлено вчера в 22:56
Кино
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
На видео пользователя jorywea видно, как актер Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу, хватается за голову и едва сдерживает слезы при чтении сценария.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Суд арестовал сына экс-сенатора, сбившего гаишника
Сын экс-сенатора Тимур Галлямов арестован до 25 июля. Арест санкционировал Никулинский суд Москвы, передает РИА Новости.
Обновлено в 11:46
Происшествия
На редакцию газеты в Ставрополе напал мужчина с ножом
В Ставрополе вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников газеты КПРФ «Родина».
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева борется с раком
Обновлено вчера в 13:49
Шоу-бизнес
Сын Марии Шукшиной готовится сыграть свадьбу с новой возлюбленной
Напомним, что уже долгое время Макар находится в ссоре с бывшей возлюбленной Фрейей Зильбер, которая родила ему ребенка в прошлом году.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Киеве треснул стеклянный пол нового пешеходного моста
Кличко уточнил, что треснули две стеклянные панели пола, через которые можно наблюдать трассу внизу.
Обновлено вчера в 11:55
Путешествия
Анапу назвали самым дорогим курортом России
Обновлено в 09:15
Здоровье
В Ростовской области отменили карантин по гриппу птиц
На сегодняшний день Ростовская область благополучна по гриппу птиц, но опасность заноса заболевания сохраняется.
Обновлено в 07:41
Футбол
Магнуссон: мой первый сезон в ЦСКА был восхитительным
Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился впечатлениями от первого сезона в московской команде.
Обновлено в 11:32
Политика
Торговая война продолжается: Китай вводит пошлины на импорт фенола
Временные пошлины на импорт фенола, поступающего из Соединенных Штатов, Европейского союза, Южной Кореи, Японии и Таиланда вводятся по результатам антидемпингового расследования в отношении импортируемого фенола.
Обновлено в 08:04
Политика
Ярош пригрозил Зеленскому казнью
Президент Украины Владимир Зеленский может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на войне в Донбассе людей.
Обновлено в 10:40
Происшествия
В Перми строительный кран упал на жилой дом
Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Кино
Художник воссоздал ключевые моменты финала «Игры престолов»
Обновлено в 11:58
Религия
Патриарх Кирилл заявил о строительстве трех храмов в сутки
Обновлено вчера в 14:23
Политика
Минюст вновь отказался зарегистрировать партию Навального
Министерство юстиции отказалось зарегистрировать партию Алексея Навального «Россия будущего» из-за того, что уже есть партия с таким названием, сообщил в своем блоге оппозиционер Алексей Навальный.
Обновлено в 11:50
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить на Украине дефолт
Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что главе «незалежной» Владимиру Зеленскому необходимо объявить в стране дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).
Обновлено вчера в 09:52
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В одесской колонии заключенные подняли бунт
Беспорядки и массовый бунт устроили заключенные Южной колонии общего режима № 51 в Одессе.
Обновлено в 05:26
Политика
Глава МВД Британии выдвинул кандидатуру на пост премьера
Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид выдвинул свою кандидатуру на пост лидера консервативной партии и премьер-министра, став девятым претендентом на кресло главы британского правительства.
Обновлено в 10:21
Происшествия
В Ногинске собаки утащили 2-летнего ребенка в канализационную трубу
Вечером в воскресенье, 26 мая в Ногинске бродячие собаки затащили двухлетнего ребенка в канализационную трубу.
Обновлено в 04:45
Гаджеты
AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000
Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.
Обновлено в 03:21
Политика
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.
Обновлено в 10:40