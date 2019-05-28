Футбол
«Челси» отправился в Баку на финал Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс вчера в 12:30
"Челси" вылетел в Баку на финальный матч Лиги Европы с "Арсеналом". Встреча состоится в среду, 29 мая. Начало – в 22.00 по московскому времени.
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Эмери: как бы Мхитаряну ни гарантировали безопасность в Баку, он её не чувствует
Чемпионатвчера в 11:00
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Общество
В США у анаконды появилось потомство без участия самца
Обновлено вчера в 16:28
Общество
Для стройки нового моста через Обь в Новосибирске снесут больше 700 зданий
Государственное казённое учреждение «Мост», подведомственное правительству Новосибирской области, заказало снос 719 зданий для строительства нового моста через Обь.
Обновлено в 00:25
Экономика
Юникредит-банк присоединился к системе быстрых платежей
Юникредит-банк стал участником системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить деньги по номеру телефона, говорится на сайте компании.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Генпрокурор Украины Луценко отказался уходить в отставку
Зеленский, выступая 20 мая в зале Верховной рады, в своей инаугурационной речи призвал главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака уйти в отставку.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
Superjet просят проверить с нуля
АЭВТ требует подтвердить надежность самолета Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит Минтранс после катастрофы в Шереметьево организовать оперативную проверку систем самолета RRJ 95 (он же Superjet 100) на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено вчера в 18:39
Армия и оружие
Украина разработала замену мощнейшему ракетному двигателю РФ
Украинское КБ «Южное» разработало ракетный двигатель, который сможет заменить мощнейший в мире российский жидкостный двигатель РД-171М.
Обновлено вчера в 12:39
Армия и оружие
Трамп и Абэ посетили один из крупнейших японских боевых кораблей
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили во вторник один из крупнейших кораблей японских ВМС - вертолетоносец "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив.
Обновлено вчера в 21:40
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом
Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено вчера в 11:20
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
В Иркутске в конце мая выпал снег
Утром во вторник, 28 мая, многие иркутяне обнаружили, что за окнами идёт самый настоящий снегопад.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
Глава района в Хакасии напал на журналиста после неудобных вопросов
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала «Россия 24» Ивана Литомина во время съемок программы «Дежурная часть».
Обновлено вчера в 02:34
Общество
Врио губернатора Петербурга отчитался о доходах за 2018 год
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов задекларировал по итогам 2018 года доход в размере 6,1 млн рублей.
Обновлено вчера в 19:23
Общество
Почти четверть россиян стали экономить на еде
За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено вчера в 14:47
Хоккей
«Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.
Обновлено в 00:20
Спорт
Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг
Обновлено вчера в 14:21
Гаджеты
Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng
Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено вчера в 01:22
Политика
Министр предложил вообще отменить пенсии
Россияне резко ответили министру, который считает, что отмена пенсий повлечет рост экономического развития, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 00:55
Авто
Друг пешеходов: история Austin-Morris 1300 SRV5
В построенном в 1974 году фирмой Leyland, на базе серийной модели 1300, Leyland Prototype основное внимание было уделено безопасности пешеходов.
Обновлено в 00:34
Происшествия
При нападении неизвестного с ножом в Японии погибли два человека
Обновлено вчера в 23:57
Армия и оружие
В Турции ждут российских экспертов для установки С-400
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что российский технический персонал приедет в республику для проведения работ по установке зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
В Дагестане изъяли миллион пачек поддельных сигарет
Правоохранители обнаружили в кузовах и прицепах двух большегрузных автомобилей свыше 1 миллиона пачек сигарет под брендами известных производителей, вся табачная продукция была изъята, а часть отправлена на экспертизу.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
СК начал проверку после падения строительного крана в Перми
Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.
Обновлено вчера в 14:04
Здоровье
В России изменились правила обязательного медицинского страхования
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне
Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено вчера в 16:29
Технологии
Названы самые бесполезные аксессуары для электронных устройств
Самыми бесполезными аксессуарами для электронных устройств являются селфи-палка, водонепроницаемые чехлы и ремешки для умных часов, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование проекта Hi-Tech Mail.ru.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия
Историка Сергея Колтырина осудили на девять лет колонии за педофилию
Обновлено вчера в 11:25
Политика
Китай полностью прекратил закупку иранской нефти
Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие
Американские военные летчики рассказали о встречах с НЛО
Оба пилота летали на самолетах F/A-18 Super Hornet.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
В Китае рабочие погибли при обвале туннеля строящейся линии метро
В Китае трое рабочих стали жертвами обрушения одного из участков линии строящегося метро.
Обновлено вчера в 22:52