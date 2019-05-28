«Челси» отправился в Баку на финал Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс вчера в 12:30

"Челси" вылетел в Баку на финальный матч Лиги Европы с "Арсеналом". Встреча состоится в среду, 29 мая. Начало – в 22.00 по московскому времени.

«Челси» отправился в Баку на финал Лиги Европы

Общество Для стройки нового моста через Обь в Новосибирске снесут больше 700 зданий Государственное казённое учреждение «Мост», подведомственное правительству Новосибирской области, заказало снос 719 зданий для строительства нового моста через Обь.

Экономика Юникредит-банк присоединился к системе быстрых платежей Юникредит-банк стал участником системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить деньги по номеру телефона, говорится на сайте компании.

Политика Генпрокурор Украины Луценко отказался уходить в отставку Зеленский, выступая 20 мая в зале Верховной рады, в своей инаугурационной речи призвал главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака уйти в отставку.

Происшествия Superjet просят проверить с нуля АЭВТ требует подтвердить надежность самолета Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит Минтранс после катастрофы в Шереметьево организовать оперативную проверку систем самолета RRJ 95 (он же Superjet 100) на соответствие сертификационным требованиям.

Армия и оружие Украина разработала замену мощнейшему ракетному двигателю РФ Украинское КБ «Южное» разработало ракетный двигатель, который сможет заменить мощнейший в мире российский жидкостный двигатель РД-171М.

Армия и оружие Трамп и Абэ посетили один из крупнейших японских боевых кораблей Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили во вторник один из крупнейших кораблей японских ВМС - вертолетоносец "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив.

Шоу-бизнес Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).

Экономика Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года.

Общество В Иркутске в конце мая выпал снег Утром во вторник, 28 мая, многие иркутяне обнаружили, что за окнами идёт самый настоящий снегопад.

Происшествия Глава района в Хакасии напал на журналиста после неудобных вопросов Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала «Россия 24» Ивана Литомина во время съемок программы «Дежурная часть».

Общество Врио губернатора Петербурга отчитался о доходах за 2018 год Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов задекларировал по итогам 2018 года доход в размере 6,1 млн рублей.

Общество Почти четверть россиян стали экономить на еде За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).

Хоккей «Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.

Гаджеты Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.

Политика Министр предложил вообще отменить пенсии Россияне резко ответили министру, который считает, что отмена пенсий повлечет рост экономического развития, сообщает DEITA.

Авто Друг пешеходов: история Austin-Morris 1300 SRV5 В построенном в 1974 году фирмой Leyland, на базе серийной модели 1300, Leyland Prototype основное внимание было уделено безопасности пешеходов.

Армия и оружие В Турции ждут российских экспертов для установки С-400 Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что российский технический персонал приедет в республику для проведения работ по установке зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Происшествия В Дагестане изъяли миллион пачек поддельных сигарет Правоохранители обнаружили в кузовах и прицепах двух большегрузных автомобилей свыше 1 миллиона пачек сигарет под брендами известных производителей, вся табачная продукция была изъята, а часть отправлена на экспертизу.

Происшествия СК начал проверку после падения строительного крана в Перми Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.

Здоровье В России изменились правила обязательного медицинского страхования В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.

Технологии Названы самые бесполезные аксессуары для электронных устройств Самыми бесполезными аксессуарами для электронных устройств являются селфи-палка, водонепроницаемые чехлы и ремешки для умных часов, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование проекта Hi-Tech Mail.ru.

Политика Китай полностью прекратил закупку иранской нефти Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.