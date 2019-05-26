«Арсенал» и «Челси» вернули 6000 билетов на финал Лиги ЕвропыСоветский спорт вчера в 13:55

Отмечается, что болельщики двух лондонских клубов отказывались выкупать билеты в первую очередь из-за транспортных проблем. Руководство УЕФА ранее обещало найти менее дорогие решения для болельщиков, направляющихся на финал Лиги Европы.

«Арсенал» и «Челси» вернули 6000 билетов на финал Лиги Европы

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