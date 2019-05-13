Футбол

«Арсенал» и «Челси» в Баку рассудит арбитр Суперкубка УЕФАSputnik Азербайджан 10:43

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал имена арбитров, которые обслужат финальный матч Лиги Европы по футболу между лондонскими клубами "Арсенал" и "Челси", запланированный на 29 мая в Баку, сообщает Sputnik Азербайджан.
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