Футбол
«Арсенал» и «Челси» в Баку рассудит арбитр Суперкубка УЕФАSputnik Азербайджан 10:43
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал имена арбитров, которые обслужат финальный матч Лиги Европы по футболу между лондонскими клубами "Арсенал" и "Челси", запланированный на 29 мая в Баку, сообщает Sputnik Азербайджан.
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