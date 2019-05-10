«Челси» и «Арсенал» сыграют в финале Лиги ЕвропыБомбардир.ру вчера в 18:23

Унаи Эмери проведет четвертый финал Лиги Европы. Предыдущие три он выиграл в статусе главного тренера «Севильи».

«Челси» и «Арсенал» сыграют в финале Лиги Европы

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