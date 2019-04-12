«Арсенал» и «Челси» одержали победы в первых четвертьфиналах ЛЕНева Спорт 02:17

Английские футбольные клубы «Арсенал» и «Челси» с побед начали четвертьфинальный раунд Лиги Европы. В минувший четверг, 11 апреля, они обыграли итальянскую и чешскую команды соответственно. «Арсенал» на «Эмирэйтс» оказался сильнее «Наполи».

«Арсенал» и «Челси» одержали победы в первых четвертьфиналах ЛЕ

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