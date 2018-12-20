Футбол
«Арсенал» и «Бернли» объявили стартовые составы
«Арсенал» и «Бернли» объявили стартовые составыSoccer.ru06:33
Пьер-Эмерик Обамеянг
|14′
|36′
Эшли Барнс
Начо Монреаль
Штефан Лихтштайнер
|37′
Сократис Папастатопулос
|41′
|46′
Крис Вуд
Пьер-Эмерик Обамеянг
|48′
Маттео Гендузи
|59′
Мохамед Эль-Ненни
Лукас Торрейра
|59′
|60′
Бен Ми
|60′
Джек Корк
|63′
Эшли Барнс
|77′
Эшли Барнс
Сэм Воукс
|77′
Крис Вуд
Матей Выдра
Александр Ляказетт
Алекс Ивоби
|78′
|83′
Фил Бардсли
Мэттью Лоутон
Алекс Ивоби
|90′+1′
|90′+3′
Эшли Вествуд
|58%
|Владение мячом
|42%
|86%
|Процент точных передач
|75%
|1
|Удары в сторону ворот
|3
|6
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|4
|1
|Угловые
|3
|7
|Отборы
|11
|10
|Фолы
|14
|2
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|–
Арсенал
Расстановка 3‑5‑2
19
Лено
5
Папастатопулос
34
Джака
12
Лихтштайнер
15
Мэйтленд-Найлс
11
Торрейра
10
Озил
29
Гендузи
31
Колашинац
17
Ивоби
14
Обамеянг
2 ×
20
Харт
2
Лоутон
28
Лонг
5
Тарковски
6
Ми
3
Тэйлор
18
Вествуд
4
Корк
13
Хендрик
9
Воукс
27
Выдра
Бернли
Расстановка 5‑3‑2
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