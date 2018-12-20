Футбол

«Арсенал» и «Бернли» объявили стартовые составы
Soccer.ru
06:33

Арсенал — Бернли
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
Пьер-Эмерик Обамеянг
14′
36′
Эшли Барнс
Начо Монреаль
Штефан Лихтштайнер
37′
Сократис Папастатопулос
41′
46′
Крис Вуд
Пьер-Эмерик Обамеянг
48′
Маттео Гендузи
59′
Мохамед Эль-Ненни
Лукас Торрейра
59′
60′
Бен Ми
60′
Джек Корк
63′
Эшли Барнс
77′
Эшли Барнс
Сэм Воукс
77′
Крис Вуд
Матей Выдра
Александр Ляказетт
Алекс Ивоби
78′
83′
Фил Бардсли
Мэттью Лоутон
Алекс Ивоби
90′+1′
90′+3′
Эшли Вествуд
Стали известны стартовые составы "Арсенала" и "Бернли" на матч 18-го тура АПЛ.
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