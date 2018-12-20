Стали известны стартовые составы "Арсенала" и "Бернли" на матч 18-го тура АПЛ.

Футбол Футбол «Милан» дома уступил «Фиорентине», «Наполи» минимально переиграл СПАЛ В другом матче «Наполи» дома с минимальным счетом переиграл СПАЛ. Победу неаполитанцам принес точный удар защитника Рауля Альбиоля.

Футбол Футбол «Ривер Плейт» занял третье место на клубном чемпионате мира Аргентинский «Ривер Плейт» разгромил японский «Касима Антлерс» и занял третье место на клубном чемпионате мира.

Футбол Футбол Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» обыграть «Бернли» В матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Бернли».

Футбол Футбол Плаза стал новым главным тренером БК «Зенит» Испанский специалист Жоан Плаза назначен новым главным тренером санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит».

Футбол Футбол Краневиттер заявил, что хочет покинуть «Зенит» Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер заявил, что хочет покинуть клуб. 25-летний аргентинец признался, что хочет вернуться в сборную.

Футбол Футбол СМИ рассказали об уходе шестерых игроков из «Спартака» 21 декабря спортивный агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы итальянского защитника Сальваторе Бокетти, заявил, что уход футболиста из «Спартака» исключен.

Футбол Футбол Гончаренко назвал составляющие успеха тренерской деятельности Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что двумя ключевыми составляющими успеха тренерской деятельности являются компетенция и страсть.

Футбол Футбол Двух игроков ФК «Ростов» намерен перекупить «Зенит» Что касается Сверрира Ингасона, то его намерены приобрести как ФК «Зенит», так и ФК «Краснодар», пишут «Невские новости».

Футбол Футбол Виллаш-Боаш получил предложение на 8 миллионов евро в год Отмечается, что «Аль-Наср» готов платить португальскому тренеру 8 миллионов евро в год.

Футбол Футбол Хавбек «Динамо» попал в сферу интересов «Ливерпуля» и «Баварии» Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков попал в сферу интересов нескольких ведущих европейских клубов топ-чемпионатов, сообщает Marca.

Футбол Футбол Судьба Ди Франческо решится в ближайших трех матчах Руководство «Ромы» планирует принять решение о будущем Эусебио Ди Франческо по результатам ближайших трех матчей, в которых римлянам предстоит сыграть с «Ювентусом», «Сассуоло» и «Пармой».

Футбол Футбол Хави: в наше время сборная Испании обыграла бы Россию по пенальти Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании по футболу Хави высказался о выступлении национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.

Футбол Футбол Мендеш: «Роналду сам сказал мне, что хочет играть только за „Ювентус“» Трансфер Роналду обошелся «Ювентусу» в 100 миллионов евро.

Футбол Футбол Марко Ройс: «Первая часть сезона получилась замечательной» Форвард дортмундской "Боруссии" Марко Ройс подвел итоги первой части сезона.