Тульский «Арсенал» разгромил московский «Спартак»Тульские новости вчера в 15:27

Несколько секунд назад на Центральном стадионе «Арсенал» в Туле завершился матч 25 тура Чемпионата России по футболу. Тульский «Арсенал» сражался с московским «Спартаком».

Политика Бутина рассказала, зачем приехала в США Осужденная россиянка Мария Бутина заявила, что приехала в США с целью помочь в деле налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном.

Автоспорт Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1» Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».

Происшествия В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер» В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».

Кино Горбачева экстренно госпитализировали Экс-президент СССР Михаил Горбачев оказался в больнице.

Армия и оружие Россия нанесла массированный авиаудар в Сирии Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный авиаудар по районам, контролируемыми боевиками, в сирийских провинциях Хама и Идлиб.

Происшествия В Красноярске горит завод ракетно-космической техники Помимо холодильников "Бирюса" на заводе "Красмаш" производятся баллистические ракеты "Синева", межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", модули разгонного блока для ракет "Зенит" и "Протон".

Политика В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.

Политика Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.

Футбол Неймар дисквалифицирован на три матча еврокубков Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА наказала нападающего «ПСЖ» Неймара за оскорбление судей после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:3). Бразильский форвард получил дисквалификацию на три игры в турнирах под эгидой УЕФА.

Кино Настоящая казачка: умерла Элина Быстрицкая Уже в 1955 году, после главной роли (кстати, снова врача) в мелодраме «Неоконченная повесть», читатели газеты «Советская культура» назвали Быстрицкую лучшей актрисой года — ее обаятельная, но сильная Елизавета Муромцева, не сдающаяся перед лицом, казалось бы, непреодолимого рока, пришлась по душе первому послевоенному поколению.

Политика Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.

Шоу-бизнес Express: к резиденции Меган Маркл приехала скорая К загородной резиденции членов британской королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время живут принц Гарри и его супруга герцогиня Суссекская Меган Маркл, приехали сотрудники экстренных служб страны, передаёт Express.

Шоу-бизнес Полина Гагарина показала редкое фото дочери в честь ее 2-летия Полина Гагарина показала редкое фото дочери в честь ее 2-летия К слову, первое фото дочери Полина Гагарина опубликовала только через восемь месяцев после ее рождения.

Наука В хлебе обнаружена опасная добавка Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.

Общество Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.

Экономика Ford оценил закрытие заводов в России в $174 млн Американский концерн Ford списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России, такая сумма указана в презентации к опубликованной отчетности компании.

Политика Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.

Политика В Киевский суд подали заявление о запрете выезда Порошенко за границу Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских выборов.

Армия и оружие В НАТО дали ответ на призыв прекратить военную активность у границ РФ Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в рамках Московской конференции по международной безопасности заявил, что одним из главных условий для снижения градуса напряженности может стать прекращение активности НАТО вблизи западных российских границ РФ.

Спорт Одна из лучших учениц Тутберидзе празднует день рождения Воспитанница Этери Тутберидзе, российская фигуристка Камила Валиева празднует день рождения.

Политика Макрон предложил исключить из Шенгенской зоны ряд стран Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что из Шенгенской зоны нужно исключить ряд стран.