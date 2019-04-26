Футбол

Тульский «Арсенал» разгромил московский «Спартак»Тульские новости вчера в 15:27

Несколько секунд назад на Центральном стадионе «Арсенал» в Туле завершился матч 25 тура Чемпионата России по футболу. Тульский «Арсенал» сражался с московским «Спартаком».
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Купленный матч! «Спартак» заплатил «Арсеналу», чтобы больше трёх не забивали: как фанаты отреагировали на разгром в Туле

Евро-футбол.ру12:23

«Арсенал» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»

Советский спорт08:00

Горлопаны на трибуне и взгляд Кононова. Яркие фото разгрома «Спартака»

Чемпионат02:30

Фарфан-тюльпан, два лица «Краснодара», Широков vs Хохлов, еще раз Сухарян и бывший «трамвай» Мирзов. 5 вопросов по итогам тура

Матч ТВ02:00

Букмекеры оценили шансы «Спартака» не попасть в топ-5 по итогам чемпионата

Sport24.ru06:36

Портянский про матч «Арсенала» со «Спартаком»: третий гол, забитый Мирзовым с пенальти, стал последним гвоздем в крышку коробки с неким подозрительным мясным продуктом

Тульские новости10:37

«Спартак» крупно проиграл «Арсеналу» в матче чемпионата России по футболу

ТАССвчера в 15:23
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
Политика

Бутина рассказала, зачем приехала в США

Осужденная россиянка Мария Бутина заявила, что приехала в США с целью помочь в деле налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном.
Обновлено в 15:20
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»

Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Происшествия

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Кино

Горбачева экстренно госпитализировали

Экс-президент СССР Михаил Горбачев оказался в больнице.
Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие

Россия нанесла массированный авиаудар в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный авиаудар по районам, контролируемыми боевиками, в сирийских провинциях Хама и Идлиб.
Обновлено в 07:06
Происшествия

В Красноярске горит завод ракетно-космической техники

Помимо холодильников "Бирюса" на заводе "Красмаш" производятся баллистические ракеты "Синева", межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", модули разгонного блока для ракет "Зенит" и "Протон".
Обновлено в 09:42
Политика

В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.
Обновлено в 02:02
Политика

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:49
Футбол

Неймар дисквалифицирован на три матча еврокубков

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА наказала нападающего «ПСЖ» Неймара за оскорбление судей после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:3). Бразильский форвард получил дисквалификацию на три игры в турнирах под эгидой УЕФА.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ

Обновлено в 15:24
Кино

Настоящая казачка: умерла Элина Быстрицкая

Уже в 1955 году, после главной роли (кстати, снова врача) в мелодраме «Неоконченная повесть», читатели газеты «Советская культура» назвали Быстрицкую лучшей актрисой года — ее обаятельная, но сильная Елизавета Муромцева, не сдающаяся перед лицом, казалось бы, непреодолимого рока, пришлась по душе первому послевоенному поколению.
Обновлено в 05:10
Политика

Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
Обновлено в 15:21
Общество

Правозащитники заявили о первом деле по закону о фейковых новостях

В Архангельске завели первое дело по закону о фейковых новостях.
Обновлено в 15:32
Кино

Сир Барристан из «Игры престолов» расскажет об Epic Con в Петербурге

Обновлено вчера в 19:35
Шоу-бизнес

Express: к резиденции Меган Маркл приехала скорая

К загородной резиденции членов британской королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время живут принц Гарри и его супруга герцогиня Суссекская Меган Маркл, приехали сотрудники экстренных служб страны, передаёт Express.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес

Полина Гагарина показала редкое фото дочери в честь ее 2-летия

Полина Гагарина показала редкое фото дочери в честь ее 2-летия К слову, первое фото дочери Полина Гагарина опубликовала только через восемь месяцев после ее рождения.
Обновлено в 06:20
Футбол

В Москве показали проект строительства нового стадиона «Торпедо»

Обновлено в 10:55
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Пьяный адвокат избил начальницу поезда в Петербурге

Обновлено в 07:04
Общество

Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено в 15:34
Экономика

Ford оценил закрытие заводов в России в $174 млн

Американский концерн Ford списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России, такая сумма указана в презентации к опубликованной отчетности компании.
Обновлено в 09:00
Авто

Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta

Обновлено вчера в 06:50
Политика

Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов

Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Политика

В Киевский суд подали заявление о запрете выезда Порошенко за границу

Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских выборов.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие

В НАТО дали ответ на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в рамках Московской конференции по международной безопасности заявил, что одним из главных условий для снижения градуса напряженности может стать прекращение активности НАТО вблизи западных российских границ РФ.
Обновлено в 11:59
Спорт

Одна из лучших учениц Тутберидзе празднует день рождения

Воспитанница Этери Тутберидзе, российская фигуристка Камила Валиева празднует день рождения.
Обновлено в 04:12
Космос

Астрономы зафиксировали космическую аномалию

Обновлено в 10:17
Политика

Макрон предложил исключить из Шенгенской зоны ряд стран

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что из Шенгенской зоны нужно исключить ряд стран.
Обновлено вчера в 16:55
Политика

США отказали в визе российскому эксперту по химоружию

Российский эксперт по химическому оружию, консультант генсека ООН Дмитрий Поклонский не попал на заседание Совбеза в Нью-Йорке из-за того, что США не дали ему визу.
Обновлено в 13:44
Происшествия

В Подмосковье уволены полицейские, избившие до смерти отца бойца ММА

Обновлено в 13:27
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