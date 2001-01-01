Футбол
«Арсенал» готовится к матчу со «Спартаком» в НовогорскеСпорт71 вчера в 13:38
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Футболисты тульского "Арсенала" начали подготовку к матчу двадцать пятого тура Чемпионата России по футболу против московского "Спартака". Мини-сбор проходит в Новогорске, на безе национальной сборной России.
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