Футбол

«Арсенал» готовится к матчу со «Спартаком» в НовогорскеСпорт71 13:38

Арсенал (Тула) — Спартак
25 апреля
в 13:30
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Футболисты тульского "Арсенала" начали подготовку к матчу двадцать пятого тура Чемпионата России по футболу против московского "Спартака". Мини-сбор проходит в Новогорске, на безе национальной сборной России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Арсенал» проводит тренировки на базе в Новогорске

Матч ТВ15:38

«Арсенал» проводит тренировки на базе в Новогорске

Sportbox.RU15:38

«Арсенал» готовится к матчу со «Спартаком» в Новогорске

Спорт7113:38

«Арсенал» готовится к матчу со «Спартаком» в Новогорске

Спорт-Экспресс14:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 16:00, Ашберн
Политика

В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Происшествия

Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников

Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Общество

«Россети» выделят Чечне средства для снижения потерь электроэнергии

"Россети" планируют выделить Чечне до 2022 года более 5,6 млрд рублей для снижения потерь электроэнергии, - сообщил сегодня генеральный директор МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") Виталий Иванов.
Обновлено в 14:48
Спорт

Фигуристка Ильиных опровергла информацию о завершении карьеры

Обновлено в 13:51
Политика

Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына завершается, однако официально Кремль не называл точную дату переговоров: они состоятся «до конца апреля», уточнил Песков.
Обновлено в 14:30
Политика

Коломойский объявил о скором возвращении на Украину

Украинский бизнесмен и бывший глава Приватбанка Игорь Коломойский заявил, что он вернется на Украину после окончательного подсчета голосов на президентских выборах.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Политика

Совет Федерации одобрил закон о «суверенном рунете»

Закон вступит в силу после его подписания президентом Владимиром Путиным в ноябре 2019 г. Нормы о криптографической защите информации и об обязанности операторов использовать национальную систему адресации доменных имен начнут действовать с 1 января 2021 г. Закон наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации трафика российских операторов.
Обновлено в 07:18
Политика

В РПЦ оценили приостановку переименования УПЦ

Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков отреагировал на данные о приостановке украинским судом переименования канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено в 14:22
Гаджеты

Samsung отложит выпуск смартфонов Galaxy Fold из-за жалоб на дефекты

Компания Samsung Electronics отложит выпуск на рынок складывающегося смартфона Galaxy Fold из-за сообщений о проблемах с экраном.
Обновлено в 14:51
Общество

Американец рассказал, что будет, если 46 дней питаться одним пивом

С шестого марта в течение 46 дней мужчина ежедневно выпивал от двух до пяти бутылок пива.
Обновлено в 09:36
Путешествия

Ростуризм посоветовал приостановить продажу туров на Шри-Ланку

Ростуризм вслед за министерством иностранных дел РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а турагентствам и туроператорам - приостановить продажу туров.
Обновлено в 14:20
Здоровье

Первыми в мире российские врачи пересадили ребенку легкие и печень

Обновлено в 13:38
Общество

Питание в школах Подмосковья положительно оценили 20% опрошенных детей

В Подмосковье подведены итоги опроса, посвященного качеству школьного питания, 20% опрошенных детей ответили, что им нравится еда в столовой, среди родителей качеством питания довольны 44%, сообщила на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес

Адвокат Жорин рассказал о разводе с боксершей Рагозиной

Очередной звездный брак распался. В центре событий — адвокат Сергей Жорин и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.
Обновлено в 12:23
Политика

Савченко рассказала, кто виноват в ухудшении отношений РФ и Украины

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая обвиняется в подготовке терактов в центре Киева, в минувшее воскресенье рассказала, кто виноват в ухудшении отношений между Россией и Украиной.
Обновлено в 00:07
Гаджеты

В Сети показали взлом смартфона Nokia 9 PureView пачкой жвачки

Пользователь сети Twitter под ником decodedpixe опубликовал видео, где показал, как взломать новинку при помощи пачки жевательной резинки.
Обновлено в 15:13
Происшествия

Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке

Обновлено в 06:34
Происшествия

Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке

Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Спорт

Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36
Футбол

Суд разрешил врачу «Зенита» навестить Кокорина в СИЗО

Обновлено в 06:44
Происшествия

В Хакасии экс-сотрудников колонии осудили за пытки над заключенными

Абаканский городской суд в Хакасии признал трех бывших сотрудников исправительной колонии №33 виновными в избиении заключенного и в издевательствах над ним, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 12:37
Футбол

Роналду поможет «Ювентусу» заполучить Фелиша

Руководство туринского клуба надеется, что их форвард Криштиану Роналду поможет заполучить талантливого соотечественника, сообщает A Bola.
Обновлено в 10:41
Космос

Калужанам разъяснят опасность космической угрозы

Ученый выступит в среду в нашем музее космонавтики с рассказом «Космические исследования и фундаментальная наука».
Обновлено в 02:01
Общество

В Вашингтоне прошло традиционное пасхальное катание яиц

Сперва чета появилась на балконе резиденции в сопровождении традиционного "пасхального кролика".
Обновлено в 12:59
Общество

Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Кино

Скончался продюсер «Выжившего» Стив Голин

Обновлено в 15:33
Армия и оружие

Российских моряков оставили без суточных за походы в Сирию

Севастопольский гарнизонный военный суд иск моряков отклонил, так как в приказе министра обороны от 2011 года следует, что военные не получают суточных за участие в походах кораблей, передает "Уралинформбюро".
Обновлено в 08:20
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
ЖКХ

Определен график отключения горячей воды в Москве

Профилактические работы на сетях горячего водоснабжения в столице начнутся с 13 мая и завершатся в конце августа.
Обновлено в 09:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тула
Город в России
Город в России, административный центр Тульской области и городского округа город Тула. Город-Герой. Тула расположена на севере Среднерусской возвышенности на берегу реки Упы в 193 км к югу от Москвы. Протяжённость города с севера на юг - 30 км, с запада на восток - 25 км.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное