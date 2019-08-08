Футбол
«Арсенал» достиг соглашения с «Челси» по переходу ЛуизаМатч ТВ 03:34
«Арсенал» достиг соглашения с «Челси» о подписании центрального защитника Давида Луиза за 8 миллионов фунтов стерлингов. 32-летний бразилец подпишет контракт на 2 года, — отметил Орнштейн в своем Twitter. Ранее английские СМИ сообщали, что Луиз не принимал участие в тренировке «синих» 7 августа.
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Защитник «Селтика» и сборной Шотландии Тирни подпишет четырехлетний контракт с «Арсеналом»
Sport24.ruвчера в 17:57
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