Футбол
«Арсенал» договорился с защитником «Ювентуса»Евро-футбол.ру 02:32
Защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани сменит итальянскую Серию А на АПЛ, информирует журналист Альфредо Педула. В ближайшее время 25-летний игрок перейдет в лондонский "Арсенал".
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В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом
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