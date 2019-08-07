Футбол

«Арсенал» договорился с защитником «Ювентуса»Евро-футбол.ру 02:32

Защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани сменит итальянскую Серию А на АПЛ, информирует журналист Альфредо Педула. В ближайшее время 25-летний игрок перейдет в лондонский "Арсенал".
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«Арсенал» согласовал условия личного контракта с защитником «Ювентуса» Ругани

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Ругани согласовал условия личного контракта с «Арсеналом»

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«Арсенал» согласовал условия контракта с защитником «Ювентуса» Ругани

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«Арсенал» согласовал личный контракт с защитником «Ювентуса» Ругани

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«Арсенал» согласовал условия личного контракта с Ругани

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«Арсенал» согласовал условия личного контракта с Ругани

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«Вулверхэмптон» включился в борьбу за Ругани

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