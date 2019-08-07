Футбол
«Арсенал» договорился с «Челси» по трансферу Давида ЛуисаЕвро-футбол.ру 03:24
Защитник Давид Луис покидает "Челси" и переходит в другой лондонский клуб - "Арсенал". По данным Daily Mail, "канониры" договорились с "пенсионерами" о трансфере 32-летнего бразильца.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 07:45, Вашингтон
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Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
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