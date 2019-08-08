Футбол
Стала известна сумма трансфера Давида Луиса в «Арсенал»Газета.Ru 03:55
Лондонский "Арсенал" заплатит £8 млн за трансфер защитника "Челси" Давида Луиса, сообщает Mirror. По информации издания, соглашение с бразильским футболистом будет рассчитано на два года. В СМИ сообщалось, что Луис пропустил тренировку "Челси" из-за желания стать игроком "канониров".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:16, Вашингтон
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Архангельской области произошел пожар в воинской части
Обновлено в 06:10
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Политика
МИД заявил о задолженности Киева перед СНГ
Отмечается также, что решения о том, каким будет порядок погашения задолженности Украины перед СНГ, пока нет.
Обновлено 06 августа в 20:11
Политика
Атамбаев анонсировал митинг в Бишкеке
По словам Атамбаева, сторонники ночью уговаривали его начать бессрочный митинг с требованием отставки президента Сооронбая Жээнбекова, правительства и парламента.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В офисе ФБК проходит обыск, счета фонда заблокированы
На прошлой неделе следствие возбудило уголовное дело об отмывании денег ФБК — речь идет о сумме 1 млрд руб. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте.
Обновлено в 04:31
Кино
Российский фильм «Дылда» покажут на кинофестивале в Нью-Йорке
Обновлено в 05:45
Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Экономика
В Росстате сообщили о росте цен на хлеб
За первые семь месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в России выросла на 7,7% по сравнению с аналогичном периодом 2018 года.
Обновлено в 04:26
Общество
Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России
Среди наиболее популярных кличек для кошек лидируют: Маруся, Алиса, Муся, Соня и Мася.
Обновлено в 00:00
Футбол
«Барселона» и «Боруссия» приедут на юношеский турнир в Москву
С 20 по 25 августа в Москве пройдет III международный турнир с участием юношеских команд (игроки до 14 лет) 10 футбольных клубов Европы и Азии.
Обновлено в 04:54
Авто
Кроссовер Nissan Kicks на базе Renault Duster получил дешевую версию
Напомним, Nissan Kicks для индийского рынка построен на одной базе с российским Renault Duster.
Обновлено в 00:05
Футбол
Игнатьев намерен покинуть «Краснодар»
Обновлено в 06:00
Музыка
Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Задержан подозреваемый во взрыве автомобиля в Магнитогорске
Предполагаемый организатор взрыва автомашины в Магнитогорске задержан. Об этом журналистам сообщили в силовых структурах.
Обновлено в 01:42
Происшествия
В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»
Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
Обновлено в 05:00
Политика
Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России
Дизайнер Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Об этом он написал в Telegram-канале.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Кино
Создатели «Игры престолов» заключили масштабную сделку с Netflix
Netflix одержал победу в ожесточенной борьбе за право работать с авторами «Игры престолов» Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом.
Обновлено в 02:07
Общество
Алибасов подал в суд иск против «Ашана» и производителя «Крота»
Иск против «Ашана» адвокат Бари Алибасова Андрей Краснов объяснил тем, что магазин не должен предлагать товары, которые могут нанести вред потребителям.
Обновлено в 05:01
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»
Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено в 04:34
Политика
Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
Обновлено в 04:44
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк «Один дома»
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
Турция и США договорились создать в Сирии зону безопасности
Турецкая сторона, скрепя сердце, все же согласилась на участие американцев в создании зоны безопасности вдоль границы с Сирией к востоку от реки Евфрат.
Обновлено в 05:07
Политика
В Дагестане ответили на обвинения Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Республики Дагестан отреагировал на заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в 19-ом веке на Кавказе.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Ирина Шейк с дочкой Леа загорают на Ибице в модных купальниках
Женщина приехала к дочери из России, чтобы помочь ей с воспитанием малышки Леа — напомним, не так давно Шейк рассталась с Брэдли Купером.
Обновлено в 03:44