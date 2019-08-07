Защитник Давид Луис покидает "Челси" и переходит в другой лондонский клуб - "Арсенал". По данным Daily Mail, "канониры" договорились с "пенсионерами" о трансфере 32-летнего бразильца.

«Арсенал» договорился с «Челси» по трансферу Давида Луиса

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