Футбол
«Арсенал» договорился с «Челси» по трансферу Давида ЛуисаЕвро-футбол.ру 03:24
Защитник Давид Луис покидает "Челси" и переходит в другой лондонский клуб - "Арсенал". По данным Daily Mail, "канониры" договорились с "пенсионерами" о трансфере 32-летнего бразильца.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
Энергетика
Кабмин обязал «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения в августе
Поскольку самую низкую цену предлагал «Нафтогаз», в Кабмине отметили, что в августе цена должна быть снижена и составить 4 650 грн (12 тыс. руб.) за тысячу кубов, а не 4905 (12,7 тыс. руб.), как было ранее.
Обновлено в 01:27
Происшествия
СК задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Политика
МИД Абхазии направил ноту соболезнования в МИД Южной Осетии
8 августа министерство иностранных дел Абхазии направило ноту соболезнования в министерство иностранных дел Южной Осетии по случаю 11-й годовщины со дня начала войны с Грузией, соощает пресс-служба МИД Абхазии.
Обновлено в 04:05
Политика
Лондон не доказал участие Путина в отравлении Скрипалей
Полиция Великобритании не нашла доказательств причастности президента России Владимира Путина к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия
После ДТП с автобусом под Новороссийском госпитализированы 44 человека
Погибли три человека, среди которых двое детей. Число госпитализированных тем временем выросло до 44 человек.
Обновлено вчера в 23:34
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Милла Йовович ждет третьего ребенка
Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
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Политика
Зеленский ожидает «стремительный рост» экономики Украины
В ближайшие годы Украину ждёт рост экономики на уровне 5−7% ВВП, заявил президент страны Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Общество
Миллионер объявил награду за соблазнение своей невесты
Обновлено в 00:02
Финансы
Чистая прибыль ВТБ по МСФО за первое полугодие снизилась на 23%
Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев 2019 года составила 76,8 млрд рублей против 99,8 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности банка.
Обновлено в 03:44
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Атамбаев признался, что стрелял во время штурма
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Савченко снялась в «эротичной» фотосессии на берегу Балтийского моря
Депутат Верховной рады Надежда Савченко выложила в Сеть необычную фотосессию.
Обновлено вчера в 21:28
Общество
Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России
Среди наиболее популярных кличек для кошек лидируют: Маруся, Алиса, Муся, Соня и Мася.
Обновлено в 00:00
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Общество
В визовом центре Финляндии в Петербурге образуются огромные очереди
С начала недели петербуржцы выстраиваются в большие очереди в визовом центре Финляндии на улице Марата.
Обновлено вчера в 05:42
Политика
Бундестаг: объединение Германии не произошло бы без русских
3 октября 1990 года состоялось объединение Германии: ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Задержанные в Польше россияне арестованы
Польский суд арестовал граждан России, задержанных 5 августа в Кракове за конфликт с местными футбольными фанатами.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о пытках в СИЗО в Петербурге
Конфликт в одной из камер в СИЗО-1 в Санкт-Петербурге начался из-за «неприязненных отношений» и сигарет, сообщил РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено вчера в 12:41
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Политика
В Крыму оценили заявление Зеленского о «возвращении» полуострова
Российский сенатор от крымского региона Сергей Цеков прокомментировал в беседе с РИА Новости заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Крым «вернётся» в состав Украины.
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие
Прилепин сообщил «страшные новости с Донбасса»
В результате обстрелов со стороны украинских силовиков погиб один ополченец Донецкой народной республики, еще двое получили тяжелые ранения, сообщил писатель, экс-заместитель командующего батальона народной милиции ДНР Захар Прилепин.
Обновлено вчера в 10:30
Политика
МИД заявил о задолженности Киева перед СНГ
Отмечается также, что решения о том, каким будет порядок погашения задолженности Украины перед СНГ, пока нет.
Обновлено 06 августа в 20:11
Общество
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась
Сегодня, 6 августа, стало известно, что Алла Вербер скончалась.
Обновлено 06 августа в 10:24
Футбол
СМИ: «Вулверхэмптон» подпишет полузащитника «Милана» Кесси
«Вулверхэмптон» договорился о трансфере ивуарийского полузащитника «Милана» Франка Кесси.
Обновлено в 04:03
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено 06 августа в 14:57
Финансы
Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро
Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже теснит доллар США и евро.
Обновлено вчера в 04:07
Экономика
«Ведомости» узнали о планах Минфина сократить функции министерств
Минфин РФ планирует повысить эффективность органов госуправления путем избавления министерств от части функций, сообщили «Ведомости» со ссылкой на проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 годы.
Обновлено в 03:09