«Арсенал» договорился с «Барселоной» о трансфере Дениса СуаресаВести.Ru 12:25

Лондонский "Арсенал" пришел к соглашению с испанской "Барселоной" о трансфере полузащитника каталонского клуба Дениса Суареса. Стороны договорились об аренде игрока до окончания текущего сезона. "Канониры" будут иметь право приоритетного выкупа испанца.

«Арсенал» договорился с «Барселоной» о трансфере Дениса Суареса

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