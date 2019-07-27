Футбол
«Арсенал» договорился о трансфере Николя Пепе за 80 млн евроSports.ru 06:21
Нападающий «Лилля» Николя Пепе стал ближе к переходу в «Арсенал». По информации BBC, клубы пришли к соглашению о трансфере игрока за сумму около 80 млн евро. «Арсенал» разобьет выплаты на несколько лет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 08:38, Ашберн
Происшествия
В Подмосковье самолет упал в карьер
Обновлено в 06:48
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Политика
Зеленский опубликовал фото с пляжа в компании главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фото с одесского пляжа в компании главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 07:50
Политика
Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией
По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.
Обновлено в 04:49
Происшествия
На акции оппозиции в центре Москвы задержаны 295 человек
Обновлено в 08:23
Кино
Погибла 24-летняя звезда фильма «Брестская крепость»
Актриса Вероника Никонова, сыгравшая одну из героинь фильма «Брестская крепость», погибла в возрасте 24 лет.
Обновлено в 07:33
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Футбол
Клуб Бекхэма представил первых двух игроков
Американский клуб "Интер Майами", принадлежащий группе инвесторов во главе с экс-полузащитником сборной Англии Дэвидом Бекхэмом, подписал контракты с первыми игроками в истории клуба.
Обновлено в 06:45
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
Очереди образовались на входе в Шереметьево
Очевидцы сообщили об огромных очередях на входе в московский аэропорт Шереметьево, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:26
Космос
Индийские ученые обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь
Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.
Обновлено в 05:09
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено вчера в 10:18
Армия и оружие
Бронемашины БРДМ-2 доставлены в Сербию из России
В Минобороны Сербии сообщили, что десять бронемашин БРДМ-2 доставлены в страну из РФ.
Обновлено в 08:31
Религия
В Киеве начался крестный ход Московского патриархата
Крестный ход Украинской православной церкви проходит в Киеве.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Участники чемпионата мира пострадали от обрушения в ночном клубе
Несколько участников чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу получили повреждения в результате обрушения потолка в одном из ночных клубов города.
Обновлено в 02:58
Политика
Путин погрузился в батискафе к месту гибели подлодки
Президент России Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, передает ТАСС.
Обновлено в 07:22
Общество
Путин увеличил штрафы за полеты дронов над запретными зонами
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за полеты дронов на запрещенных территориях.
Обновлено вчера в 13:04
Здоровье
В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России
Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
Авто
Старую Toyota Supra превратили во внедорожник с мотором от КамАЗа
Хозяин не стал утруждаться поисками оригинальных комплектующих и установил в купе дизельный двигатель Cummins 6BT объемом 5.9литра.
Обновлено в 04:09
Экономика
НЛМК заявил о планах инвестировать в Индию до $150 млн
Согласно индийским СМИ, желание НЛМК инвестировать в создание своего производства электростали в Индии объясняется растущим спросом на электричество в стране, на фоне которого спрос на трансформаторные подстанции возрос в 30 раз.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия
У мэрии началась акция против недопуска оппозиции к выборам в Мосгордуму
У здания мэрии на Тверской улице началась акция за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Московскую городскую думу.
Обновлено в 07:05
Космос
Частная ракета из Японии упала в море после запуска
Космическая ракета МОМО-4, разработанная частной коммерческой компанией, упала в море после запуска в Японии.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Андрея Пивоварова задержали в Петербурге
Сотрудники полиции днем 27 июля задержали координатора "Объединенных демократов" Андрея Пивоварова из-за заявления некой женщины.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
В Сирии несколько военных пострадали при штурме укрытия террористов
Несколько сирийских военнослужащих при штурме укрытия террористов в окрестностях города Дараа на юге Сирии получили ранения в результате подрыва смертника, сообщает официальное информагентство САНА.
Обновлено в 08:16
Общество
Саудовская Аравия запретила иностранцам занимать ряд позиций в туризме
Министерство труда и социального развития Саудовской Аравии запретило иностранцам занимать около 20 различных позиций в туристическом секторе, сообщает в субботу саудовское издание Saudi Gazette.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Аниту Цой увезли с фестиваля на скорой
Обновлено вчера в 14:17
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
Летняя погода задержится в Москве всего лишь на два дня. Затем в регион придет аномальное похолодание.
Обновлено в 06:48
Спорт
Минаков выиграл серебро ЧМ на дистанции 100 м баттерфляем
Обновлено в 08:22