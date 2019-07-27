Футбол
«Арсенал» договорился о трансфере Николя Пепе за 80 млн евроSports.ru 06:21
Нападающий «Лилля» Николя Пепе стал ближе к переходу в «Арсенал». По информации BBC, клубы пришли к соглашению о трансфере игрока за сумму около 80 млн евро. «Арсенал» разобьет выплаты на несколько лет.
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Футбол
Рейнгольд: «В матче „Тамбов“ - „Спартак“ арбитры показали себя подлецами. Вилкову нужно в одно место засунуть свисток»
Обновлено в 12:22
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В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция
Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь». Об этом сообщили в эфире телеканала.
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Технологии
Минюст США одобрил слияние Sprint и T-Mobile US
Напомним, что операторы сотовой связи Sprint и T-Mobile US несколько раз начинали переговоры о слиянии, но в 2014 году сделку не пропустила администрация президента США Барака Обамы на основании потенциальных нарушений антимонопольного законодательства, в 2017 году сами компании не смогли сойтись в цене, а с 2018 года они ожидали решения Минюста США, и оно, наконец, принято.
Обновлено вчера в 17:07
Шоу-бизнес
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Дуэйн Джонсон присоединился к борцам с гигантским телескопом на Гавайях
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Путин встретился с семьями офицеров, погибших в Баренцевом море
Президент России Владимир Путин провел встречу в Санкт-Петербурге с членами семей офицеров, которые погибли на борту глубоководного аппарата в Баренцевом море, информирует ТАСС.
Обновлено в 11:22
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Задержанных кандидатов Яшина, Гудкова, Жданова и Соболь отпустили
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Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье
Легкомоторный самолет разбился в районе Серпухова Московской области. Об этом 27 июля сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Обновлено в 07:36
Футбол
Фанаты «Спартака» провели акцию с пиджаками на матче с «Тамбовом»
Болельщики московского «Спартака» провели акцию с пиджаками на матче 3-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм).
Обновлено в 09:49
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Армия Хафтара потеряла истребитель-бомбардировщик Су-22
Обновлено вчера в 16:59
Авто
Названы топ-10 марок авто с наивысшим экологическим классом в России
В начале 2019 года в России насчитывалось 264 тыс. легковых автомобилей с наивысшим экологическим классом («Евро-6»), что составляет 0,6% от всего автопарка страны.
Обновлено в 01:40
Кино
На Аляске погибла актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске.
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Глава УПЦ КП Филарет пропустил заседание синода ПЦУ
Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет в очередной раз пропустил заседание синода Православной церкви Украины (ПЦУ), которое провел митрополит Епифаний.
Обновлено в 12:42
Политика
Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на пляже
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
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Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Германии
Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон занял первое место по итогам квалификации Гран-при Германии — 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Обновлено в 10:59
Политика
Глава Минкомсвязи не поддержал инициативу о «значимых ресурсах»
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что категорически не поддерживает идею законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес
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Накануне звезда поделилась радостным событием и рассказала, что вновь стала мамой: она родила третьего сына.
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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Футбол
Кононов подтвердил, что Мельгарехо уйдет из «Спартака»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов на пресс-конференции после поражения от «Тамбова» (0:2) в гостевом матче 3-го тура российской Премьер-лиги подтвердил, что команду покинет полузащитник Лоренсо Мельгарехо, как об этом ранее сообщали некоторые СМИ.
Обновлено в 12:41
Общество
Город Тулун в Иркутской области снова затопило
Город Тулун в Иркутской области, который месяц назад пострадал от сильных осадков, снова затопило.
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Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
В Иране призвали страны Персидского залива обсудить меры безопасности
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что меры по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе должны быть совместно разработаны государствами региона.
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Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Спорт
Россияне завоевали одну медаль в последний день ЧМ
Обновлено в 12:20
Политика
МИД РФ посоветовал посольству ФРГ не вмешиваться в выборы
МИД России ответил на комментарий посольства Германии о региональных выборах.
Обновлено вчера в 15:31
Общество
Более 90 тыс. москвичей приняли участие в Семейном фестивале на ВДНХ
Свыше 90 тыс. человек посетили в субботу Семейный фестиваль, который на проходит на ВДНХ в Москве.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
Пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе, заявили в ЛНР
Военнослужащие украинской армии в состоянии алкогольного опьянения обстреляли из минометов жилые дома в Донбассе.
Обновлено в 12:04