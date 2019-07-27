Футбол

«Арсенал» договорился о трансфере Николя Пепе за 80 млн евроSports.ru 06:21

Нападающий «Лилля» Николя Пепе стал ближе к переходу в «Арсенал». По информации BBC, клубы пришли к соглашению о трансфере игрока за сумму около 80 млн евро. «Арсенал» разобьет выплаты на несколько лет.
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В Англии рассказали о возможном трансфере Пепе в «Арсенал»

Евро-футбол.ру11:05

ВВС: «Арсенал» договорился с «Лиллем» о трансфере Пепе за 80 миллионов

Бомбардир.ру06:55

СМИ: Форвард «Лилля» Пепе перейдет в «Арсенал» за 80 миллионов

Матч ТВ06:14

«Арсенал» договорился о трансфере Николя Пепе за 80 млн евро

Sports.ru06:21

СМИ: Форвард «Лилля» Пепе перейдет в «Арсенал» за 80 миллионов

Sportbox.RU06:14

«Арсенал» ближе всех к трансферу Пепе

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«Арсенал» ближе всех к подписанию Николя Пепе

Sport24.ruвчера в 18:51
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