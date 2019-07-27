Футбол
«Арсенал» договорился о трансфере Николя Пепе за 80 млн евроSports.ru 06:21
Нападающий «Лилля» Николя Пепе стал ближе к переходу в «Арсенал». По информации BBC, клубы пришли к соглашению о трансфере игрока за сумму около 80 млн евро. «Арсенал» разобьет выплаты на несколько лет.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 11:37, Вашингтон
Политика
Путин спустился в батискафе на дно Финского залива
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Штатный носитель «Посейдонов» будет спущен на воду до конца года
Конструкторы провели работу над ее оптимизацией под беспилотные подводные аппараты «Посейдон» и спустили на воду в апреле 2019 года.
Обновлено в 05:52
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Происшествия
Экс-главу правительства Астраханской области арестовали
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
Обновлено в 09:38
Общество
Группа протестующих устроила шествие в Москве
Группа протестующих, пришедших в район Тверской улицы на несанкционированную акцию, устроила шествие по бульварам к Чистым прудам.
Обновлено в 10:26
Экономика
Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях
Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
Обновлено в 06:22
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Медики назвали состояние Инны Чуриковой тяжелым
Обновлено вчера в 09:14
Культура
Бердяев, Горький, Путин: как менялся смысл строк Тютчева
Жизнь тайного советника, дипломата и поэта Федора Тютчева была насыщена с самого юного возраста - еще в подростковом возрасте он был принят в Общество любителей русской словесности, а с 18 лет состоял на службе в Государственной коллегии иностранных дел и проживал в Мюнхене в статусе внештатного атташе российской дипломатической мисиии.
Обновлено в 10:38
Происшествия
В Южной Корее два человека погибли при обрушении в ночном клубе
В ночном клубе южнокорейского города Кванджу произошло обрушение навесного этажа, из-за чего погибли два гражданина страны.
Обновлено в 00:21
Финансы
Центробанк понизил ключевую ставку
Банк России понизил ключевую ставку с 7,5 процента до 7,25. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено вчера в 06:40
Происшествия
Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля
По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.
Обновлено в 08:16
Кино
На Аляске погибла актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче третьего тура чемпионата России по футболу
Обновлено в 11:33
Политика
Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на пляже
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании Румынией российских танков
В ведомстве сообщили, что сведения не соответствуют действительности Минобороны РФ сообщило, что сведения о задержании Румынией российского транспорта с военной техникой являются ложью.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
На Радищева водитель протаранил двери бара из-за шампанского
В Екатеринбурге на Радищева, 25 рано утром, 27 июля, мужчина за рулем BMW X5 въехал во входную группу ночного клуба.
Обновлено в 07:51
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России.
Обновлено в 09:09
Здоровье
Медики рассказали, какой овощ поможет похудеть
Врачи рассказали, что листовая капуста (кале) поможет избавиться от лишнего веса.
Обновлено вчера в 05:24
Политика
Лавров проводит встречу с главой МИД Суринама
Официальный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Суринам начался в субботу со встречи с главой внешнеполитического ведомства этой страны Илдиз Поллак-Бейгле.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Опубликовано видео с места падения самолёта в Подмосковье
Видео с места падения легкомоторного самолёта в Серпуховском городском округе Московской области опубликовал телеканал «360».
Обновлено в 09:17
Игры
Игроки обходят микротранзакции в Wolfenstein: Youngblood с помощью читов
ПК-игроки в Wolfenstein: Youngblood нашли способ обхода микротранзакций с помощью читов.
Обновлено в 09:09
Футбол
Божович прокомментировал поражение в матче с «Уфой»
На официальном сайте клуба «Крылья Советов» появилось интервью главного тренера «самарцев» Миодрага Божовича касательно поражения в матче с «Уфой».
Обновлено в 09:40
Музыка
Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу
Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено вчера в 04:17
Общество
Немирный протест. Протестующие в Москве пустили в ход взрывпакеты
По информации «Вестей», при попытке прорыва протестующие применили несколько взрывпакетов.
Обновлено в 10:48