Нападающий «Лилля» Николя Пепе стал ближе к переходу в «Арсенал». По информации BBC, клубы пришли к соглашению о трансфере игрока за сумму около 80 млн евро. «Арсенал» разобьет выплаты на несколько лет.

«Арсенал» договорился о трансфере Николя Пепе за 80 млн евро

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