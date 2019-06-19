Футбол
«Арсенал» дебютирует в Лиге Европы в Азербайджане или МакедонииВести.Ru 08:58
Тульский "Арсенал" узнал имена своих потенциальных соперников по квалификационному раунду футбольной Лиги Европы. В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций прошла жеребьевка второго отборочного этапа.
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Известны вероятные соперники тульского «Арсенала» в одном из раундов Лиги Европы
Первый Тульский07:31
«Арсенал» узнает соперника по Лиге Европы 19 июня. На жеребьевку поедут Балашов и Рудаков
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