«Арсенал» дебютирует в Лиге Европы в Азербайджане или МакедонииВести.Ru 08:58

Тульский "Арсенал" узнал имена своих потенциальных соперников по квалификационному раунду футбольной Лиги Европы. В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций прошла жеребьевка второго отборочного этапа.

«Арсенал» дебютирует в Лиге Европы в Азербайджане или Македонии

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