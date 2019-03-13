«Арсенал» благодаря дублю Обамеянга прошел «Ренн»Soccer.ru 17:58

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Арсенал" сумел отыграть гандикап у "Ренна" в 2 мяча и вышел в следующую стадию.

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Происшествия В Керченском проливе село на мель судно с металлом В Керченском проливе село на мель судно Maryland с грузом металла, которое следовало под флагом Либерии.

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Финансы Reuters: российские банки готовят план на случай введения санкций США Крупные российские банки разрабатывают план действий на случай введения против них санкций США, лишающих их доступа к американской финансовой системе, и создают систему корреспондентских счетов, позволяющую осуществлять операции в иностранной валюте в случае принятия ограничительных мер.

Армия и оружие Пентагон призвал не отказываться от права превентивного ядерного удара По словам Данфорда, нынешняя политика, которая позволяет первыми наносить ядерный удар, усложняет процесс принятия решений противниками о нападении на США.

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Происшествия Власти Аргентины назвали причину гибели «Сан-Хуана» Командующий ВМС Аргентины контр-адмирал Давид Бурден заявил, что причиной гибели подлодки "Сан-Хуан" стал взрыв, сообщил телеканал TN.

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