Футбол
Тренер «Ренна»: «Второй гол „Арсенал“ забил после чистого офсайда»Спорт-Экспресс 01:49
Пьер-Эмерик Обамеянг
|5′
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|15′
|18′
Мешер
Александр Ляказетт
|32′
|55′
Клеман Гренье
Месут Озил
Генрих Мхитарян
|70′
Александр Ляказетт
Алекс Ивоби
|70′
|70′
Клеман Гренье
Адриен Юну
Пьер-Эмерик Обамеянг
|72′
Пьер-Эмерик Обамеянг
|75′
Генрих Мхитарян
|77′
|78′
Бенжамен Андре
Джеймс Леа Силики
|81′
Бенжамен Буриго
Аарон Рэмзи
Лукас Торрейра
|88′
Сеад Колашинац
|90′+3′
|90′+5′
Хамари Траоре
Арсенал
Расстановка 4‑5‑1
1
Чех
20
Мустафи
6
Косьельни
18
Монреаль
31
Колашинац
15
Мэйтленд-Найлс
11
Торрейра
7
Мхитарян
34
Джака
14
Обамеянг
2 ×
17
Ивоби
40
Коубек
27
Траоре
3
Да Силва
4
Мешер
15
Бенсебайни
7
Сарр
12
Силики
23
Юну
14
Буриго
18
Бен Арфа
11
Ньянг
Ренн
Расстановка 4‑4‑2
Главный тренер "Ренн" Жюльен Стефан считает несправедливым вылет команды из Лиги Европы после поражения от "Арсенала" (0:3) в ответном матче 1/8 финала. По его мнению, второй гол "канониры" забили после офсайда.
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Арсенал - Ренн. Прогноз на матч Лиги Европы: сумеют ли «канониры» взять полноценный реванш?
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