Футбол

Гол Рэмси и автогол Кулибали принесли «Арсеналу» победу над «Наполи»Чемпионат 16:52

Арсенал — Наполи
2 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
Аарон Рэмзи
15′
Калиду Кулибали
25′
46′
Эльсеид Хюсай
66′
Дрис Мертенс
Аркадиуш Милик
Александр Ляказетт
Алекс Ивоби
67′
Месут Озил
Генрих Мхитарян
67′
Лукас Торрейра
Мохамед Эль-Ненни
77′
83′
Фабиан Руис
Адам Уна
83′
Лоренцо Инсинье
Амин Юнес
Завершился первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и «Наполи». Встреча, проходившая на «Эмирейтс», завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Оба мяча в игре были забиты в первом тайме.
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