Гол Рэмси и автогол Кулибали принесли «Арсеналу» победу над «Наполи»Чемпионат 16:52

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и «Наполи». Встреча, проходившая на «Эмирейтс», завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Оба мяча в игре были забиты в первом тайме.

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