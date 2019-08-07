Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо отказался переходить в «Тоттенхэм». Лондонцы хотели арендовать футболиста, но бразильца такие условия не устроили.

Коутиньо отказался переходить в «Тоттенхэм» на правах аренды

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