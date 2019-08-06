Футбол
Фелипе Коутиньо проведет год в «Арсенале»Вести.Ru 09:47
Бразильский полузащитник Фелипе Котиньо покинет "Барселону" и проведет ближайший год в лондонском "Арсенале". Клубы согласовали аренду 27-летнего футболиста.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
США могут потерпеть поражение в настоящей войне с Россией и Китаем после прекращения ДРСМД
В пятницу, 2 августа, решение о выходе из ДРСМД приняли Соединенные Штаты Америки; днем позже аналогичный шаг последовал от России.
Обновлено в 11:20
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено в 09:40
Происшествия
В Торонто семь человек пострадали после стрельбы в ночном клубе
Состояние одного из раненых оценивается как критическое Семь человек получили ранения при стрельбе в ночном клубе Торонто.
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Армия и оружие
В США прокомментировали нарушение режима прекращения огня на Украине
США крайне разочарованы нарушениями режима прекращения огня на востоке Украины, где погибли четверо украинских военнослужащих, заявил во вторник спецпредставитель госдепартамента по Украине Курт Волкер.
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Культура
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Мэр Москвы Сергей Собянин присудил премии в области литературы и искусства, в том числе за вклад в развитие театрального искусства и группе цирковых артистов-акробатов из Московского цирка, говорится в указе, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы.
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Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Политика
Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
В США заявили о начале работы Космического командования
В августе текущего года может начать функционировать Космическое командование США, заявил 6 августа американский генерал-лейтенант Ричард Эванс.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов вместе с годовалым сыном отдыхает в Геленджике
Кстати, недавно Дмитрий Маликов вместе с сыном посетил зоопарк .
Обновлено в 05:51
Происшествия
СК подтвердил гибель человека в результате взрывов под Ачинском
По факту пожара СК возбудило уголовное дело. Напомним, пожар на складе начался днём 5 августа.
Обновлено в 11:43
Общество
Госслужащим попросили увеличить размер командировочных
Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В дом Михаила Круга в Твери привезли подозреваемого в его убийстве
Как рассказала журналистам сестра шансонье Ольга Медведева, в доме проводился следственный эксперимент с подозреваемым.
Обновлено в 12:36
Экономика
S&P: Новые санкции США не повлияют на кредитоспособность России
Аналитики S&P не увидели значительной угрозы кредитоспособности России из-за второго пакета санкций США, введенных в ответ на дело Скрипалей, говорится в отчете рейтингового агентства.
Обновлено в 09:37
Наука
Ученые назвали белых роботов «расистскими»
Обновлено вчера в 07:27
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым
Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.
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Происшествия
Московские врачи решили ампутировать руку избитой девочки из Ингушетии
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Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
Мужчина и мальчик утонули в Сочи во время шторма
Обновлено в 12:17
Общество
Юлию Галямину арестовали еще на 15 суток
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина арестована еще на 15 суток за участие в акции, которая «помешала движению транспорта» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), сообщает «МБХ медиа».
Обновлено в 12:27
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Общество
Жена Никиты Белых подала на развод
Как рассказала Екатерина в комментарии радиостанции Business FM, она не хочет, чтобы ее правозащитная деятельность как-то сказалась на судьбе Никиты Белых в заключении.
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Российский автомобильный рынок продолжил падение третий месяц подряд
Самыми продаваемыми автомобилями в России стала продукция «АвтоВАЗа», дилеры которого реализовали в июле 29 486 автомобилей Lada, что соответствует уровню прошлого года.
Обновлено в 06:15
Футбол
ЦСКА получил предложение по трансферу игрока «Эвертона»
Московский ЦСКА получил предложение по приобретению нападающего ливерпульского "Эвертона" Янника Боласье, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:06
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Мария Порошина назвала рождение сына «подарком судьбы»
Актриса Мария Порошина назвала рождение сына «подарком судьбы». Звездный наследник по имени Андрей появился на свет в январе 2019 года.
Обновлено в 10:46
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«ВКонтакте» тестирует скрытие счетчика лайков
Как отмечается, под постами теперь нет счетчика лайков.
Обновлено в 11:25
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46