Бразильский полузащитник Фелипе Котиньо покинет "Барселону" и проведет ближайший год в лондонском "Арсенале". Клубы согласовали аренду 27-летнего футболиста.

Фелипе Коутиньо проведет год в «Арсенале»

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