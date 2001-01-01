Футбол

«Арсенал» арендовал Себальоса у «Реала»Спорт-Экспресс 09:53

Полузащитник "Реала" Дани Себальос перешел в "Арсенал" на правах аренды, сообщают пресс-службы клубов.
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Себальос перешел из «Реала» в «Арсенал» на правах аренды

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