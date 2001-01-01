Футбол
«Арсенал» арендовал Себальоса у «Реала»Спорт-Экспресс 09:53
Полузащитник "Реала" Дани Себальос перешел в "Арсенал" на правах аренды, сообщают пресс-службы клубов.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:14, Вашингтон
Политика
Украина нашла альтернативу российскому газу
Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ. Об этом информирует РИА "Новости".
Обновлено в 11:36
Экономика
Чистая прибыль РЖД по РСБУ за I полугодие выросла в 1,7 раза
Чистая прибыль РЖД по РСБУ за I полугодие 2019 года выросла в 1,7 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 43,34 млрд рублей.
Обновлено в 11:25
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Общество
Американскую журналистку восхитил российский «Макдоналдс»
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 12:07
Политика
Генпрокуратура признала нежелательным Атлантический совет
Если организация признана нежелательной в России, она не может продолжить работу на территории страны (предусмотрена ответственность вплоть до уголовной).
Обновлено в 11:46
Игры
Посетители gamescom 2019 смогут увидеть живой геймплей Cyberpunk 2077
CD Projekt RED объявила о своих планах на gamescom 2019: на стенде грядущей RPG посетители выставки смогут посмотреть за живым прохождением демонстрационной версии игры, которую будет проходить представитель студии.
Обновлено в 10:38
Гаджеты
Утечка: у нового смартфона Vivo экран будет больше, чем корпус
В твиттер-аккаунте @UniverseIce появилось изображение предполагаемого смартфона Vivo Nex 3, у которого соотношение площади экрана к габаритам корпуса будет "более 100%".
Обновлено в 10:48
Футбол
«Арсенал» объявил состав на матч Лиги Европы с «Нефтчи»
Стал известен стартовый состав тульского "Арсенала" на домашний матч второго квалификационного раунда Лиги Европы по футболу против азербайджанского "Нефтчи", который станет для российской команды дебютным в еврокубках.
Обновлено в 11:57
Экономика
Сбербанк и Mail.Ru Group решили создать СП на ₽100 млрд
Что войдет в СП Сбербанка и Mail.Ru Group Mail.Ru Group внесет в СП доли в сервисе доставки еды Delivery Club (100%) и сервисе такси "Ситимобил" (22,69%), а также связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий и деньги — 7,7 млрд руб. До закрытия сделки Mail.Ru Group обеспечит консолидацию на СП не менее 75% акций "Ситимобил".
Обновлено в 02:04
Общество
Жара на западе Европы обновила температурные рекорды
Жара во Франции, Германии, Бельгии и Нидерландах в четверг вновь обновила температурные рекорды.
Обновлено в 09:16
Кино
Появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Начальника пресс-службы МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов привлечен к дисциплинарной ответственности из-за ошибок в освещении дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Участок трассы Джубга - Сочи обрушился в Центральном районе Сочи, автомобильное движение организовано по одной полосе, сообщает управление МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:14
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Энергетика
Эксперт оценил последствия прекращения транзита газа через Украину
Молдавия и Приднестровье являются наиболее уязвимыми рынками, которые затрагивает вопрос транзита российского газа через Украину с 2020 года, прокомментировал РИА Новости аналитик по газу центра энергетики московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.
Обновлено в 12:06
Экономика
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям
Правительство направит 4,3 млрд рублей в 13 регионов на социальные доплаты к пенсиям, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина.
Обновлено в 06:49
Происшествия
На детской площадке в Подмосковье мать зарезали на глазах у ребенка
В подмосковном городе Раменское мужчина зарезал женщину на детской площадке, произошедшее видел ребенок.
Обновлено в 11:25
Наука
Большой адронный коллайдер обогреет дома излишками тепла
Обновлено в 09:50
Общество
В Гидрометцентре предупредили россиян о снеге в выходные
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено в 01:16
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вместе вышли в свет
Нино Нинидзе появилась на светском мероприятии в обществе актера Максима Виторгана.
Обновлено в 08:15
Единоборства
Соперник Дадашева прокомментировал его смерть
Обновлено в 03:58
Общество
Перечень обследований расширят в павильонах «Здоровая Москва»
Перечень обследований, проводимых в павильонах «Здоровая Москва», будет расширен, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Обновлено в 08:29
Политика
Володин подвел итоги весенней сессии Госдумы
Государственная дума в весеннюю сессию рассмотрела 586 законопроектов, из которых приняла 325, оставив в думском «портфеле» 1240 законодательных инициатив, подвел итоги работы председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Обновлено в 09:23
Авто
Найден единственный в мире сохранившийся «Москвич»-«каблук» ГУМа
Обновлено в 07:34
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа
Обновлено в 04:30