Футбол
«Арсенал» арендовал Себальоса у «Реала»Спорт-Экспресс 09:53
Полузащитник "Реала" Дани Себальос перешел в "Арсенал" на правах аренды, сообщают пресс-службы клубов.
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Мы в восторге, что Дани присоединился к нам. Он талантливый креативный футболист с великолепными техническими навыками.
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Политика
СБУ отпустила экипаж задержанного российского танкера
Моряки с задержанного на Украине российского танкера Neyma освобождены из-под стражи.
Обновлено в 10:25
Авто
Ford выпустил юбилейный Mustang для Европы
В честь 55-летней годовщины выпуска первого Ford Mustang американская компания представила специальную версию модели, которая будет доступна исключительно европейским покупателям.
Обновлено в 08:10
Политика
Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах
Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
Обновлено в 12:37
Происшествия
В Сочи после дождя обрушилась часть федеральной дороги
Из-за последствий стихии в городе-курорте частично обрушилась автомобильная дорога федерального значения А-147 Джубга - Сочи в районе микрорайона Мамайка.
Обновлено в 12:08
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
Экономика
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям
Правительство выделяет 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.
Обновлено в 06:24
Политика
Зеленский и Трамп провели телефонный разговор
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонные переговоры.
Обновлено в 12:55
Футбол
Сын легенды сборной Швеции может перейти в «Спартак»
Нападающий "Норрчепинга" Йордан Ларссон может перейти в московский "Спартак", сообщает Expressen.
Обновлено в 12:59
Музыка
Евгений Горенбург объявил о закрытии фестиваля «Старый Новый рок»
Уральский фестиваль Старый Новый рок проводился с 2000 года и считался одним из крупнейших в России.
Обновлено в 07:57
Политика
Украинский генерал призвал мобилизоваться после захвата российского танкера
Ранее 25 июля «Страна.ua» назвала захват танкера NEYMA подставой для президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес с размахом отметила 50-летний юбилей
Певица Дженнифер Лопес устроила пышный праздник в честь собственного 50-летия.
Обновлено в 08:36
Энергетика
Розничные цены на бензин в июне выросли на 0,7%
Потребительские цены на бензин в России в июне 2019 года в среднем выросли на 0,7% по сравнению с маем.
Обновлено в 09:30
Здоровье
О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты
Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.
Обновлено в 05:09
Футбол
«Рубин» подписал контракт с воспитанником «Локомотива» Кипиани
Обновлено в 13:43
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Авто
Рассекречен обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Производство обновленных Спортов на головном заводе в Таиланде уже началось, продажи на местном рынке стартуют в ближайшее время.
Обновлено в 05:33
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Общество
В Норвегии призвали убивать «русских лососей»
Обновлено в 13:41
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Политика
Путин принял экс-президента Киргизии Атамбаева в Кремле
Президент России Владимир Путин сообщил журналистам, что принял сегодня бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кремле.
Обновлено вчера в 12:19
Политика
Мосгоризбирком повторно отказал в регистрации пяти кандидатам
Мосгоризбирком подтвердил отказ в регистрации пяти кандидатам в депутаты Мосгордумы, рассказал журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 13:40
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
Обновлено в 05:52
Здоровье
В Уфе беременных укладывали на сохранение в коридоре роддома
В Уфе беременных женщин укладывали на сохранение в коридоре роддома.
Обновлено в 04:53
Авто
Известны автомобили, которые не восстанавливают после ДТП
Компания "АльфаСтрахование" пришла к выводу, что лидером по тотальным авариям в России является французский бренд Renault с показателем в 2,96%, на второй строчке оказалась российская Lada c 2,89%, а замыкает почётную тройку лидеров южнокорейская Kia c 2,5%. Эти же бренды лидируют по популярности у отечественных автомобилистов.
Обновлено в 04:40
Политика
Путин отменил часть санкций против Турции
Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.
Обновлено в 06:30
Политика
Украина нашла в Катаре альтернативу российскому газу
«Работаем над тем, чтобы уже с января 2020 года можно было осуществлять поставки газа на Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод», — написал Макогон в Facebook.
Обновлено в 07:49