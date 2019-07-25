Мы в восторге, что Дани присоединился к нам. Он талантливый креативный футболист с великолепными техническими навыками.

Полузащитник "Реала" Дани Себальос перешел в "Арсенал" на правах аренды, сообщают пресс-службы клубов.

Политика СБУ отпустила экипаж задержанного российского танкера Моряки с задержанного на Украине российского танкера Neyma освобождены из-под стражи.

Авто Ford выпустил юбилейный Mustang для Европы В честь 55-летней годовщины выпуска первого Ford Mustang американская компания представила специальную версию модели, которая будет доступна исключительно европейским покупателям.

Политика Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.

Происшествия В Сочи после дождя обрушилась часть федеральной дороги Из-за последствий стихии в городе-курорте частично обрушилась автомобильная дорога федерального значения А-147 Джубга - Сочи в районе микрорайона Мамайка.

Спорт Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.

Политика Зеленский и Трамп провели телефонный разговор Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонные переговоры.

Музыка Евгений Горенбург объявил о закрытии фестиваля «Старый Новый рок» Уральский фестиваль Старый Новый рок проводился с 2000 года и считался одним из крупнейших в России.

Политика Украинский генерал призвал мобилизоваться после захвата российского танкера Ранее 25 июля «Страна.ua» назвала захват танкера NEYMA подставой для президента Украины Владимира Зеленского.

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес с размахом отметила 50-летний юбилей Певица Дженнифер Лопес устроила пышный праздник в честь собственного 50-летия.

Энергетика Розничные цены на бензин в июне выросли на 0,7% Потребительские цены на бензин в России в июне 2019 года в среднем выросли на 0,7% по сравнению с маем.

Здоровье О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.

Происшествия Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.

Авто Рассекречен обновленный Mitsubishi Pajero Sport Производство обновленных Спортов на головном заводе в Таиланде уже началось, продажи на местном рынке стартуют в ближайшее время.

Общество Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии» Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.

Политика Путин принял экс-президента Киргизии Атамбаева в Кремле Президент России Владимир Путин сообщил журналистам, что принял сегодня бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кремле.

Политика Мосгоризбирком повторно отказал в регистрации пяти кандидатам Мосгоризбирком подтвердил отказ в регистрации пяти кандидатам в депутаты Мосгордумы, рассказал журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Происшествия В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа» Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.

Здоровье В Уфе беременных укладывали на сохранение в коридоре роддома В Уфе беременных женщин укладывали на сохранение в коридоре роддома.

Авто Известны автомобили, которые не восстанавливают после ДТП Компания "АльфаСтрахование" пришла к выводу, что лидером по тотальным авариям в России является французский бренд Renault с показателем в 2,96%, на второй строчке оказалась российская Lada c 2,89%, а замыкает почётную тройку лидеров южнокорейская Kia c 2,5%. Эти же бренды лидируют по популярности у отечественных автомобилистов.

Политика Путин отменил часть санкций против Турции Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.