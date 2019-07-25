Мы в восторге, что Дани присоединился к нам. Он талантливый креативный футболист с великолепными техническими навыками.

Полузащитник "Реала" Дани Себальос перешел в "Арсенал" на правах аренды, сообщают пресс-службы клубов.

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Политика Задержан министр финансов Астраханской области Источник в правоохранительных органах проинформировал о задержании бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова, а также и. о. министра финансов региона Виталия Шведова.

Происшествия Любовь Соболь вызвали на допрос в СК утром в пятницу Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, юрист ФБК Любовь Соболь получила повестку с приглашением на допрос в Следственный комитет (СК) РФ после задержания полицейскими у здания Мосгоризбиркома.

Гаджеты Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд Компании Apple приобретает у Intel большую часть её бизнеса, связанного с модемами для смартфонов.

Наука Сам себе экспериментатор Если вы откроете сайт любой российской фирмы, торгующей этими "продуктами", то вас немедленно засосет водоворот бесконечных наименований, многие из которых сложно понять без фундаментального биологического образования: кислоты, соли, буферы, сахара, красители, питательные среды, ферменты, плазмиды и далее по списку.

Футбол Новичок «Реала» Менди получил травму бедра. Он пропустит 3-4 недели Новичок «Реала» Ферлан Менди получил травму. У 24-летнего защитника диагностирована мышечная травма передней части бедра правой ноги.

Происшествия В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась.

Политика Британия вводит ограничение на экспорт в Россию подводных аппаратов Великобритания вводит дополнительное положение о контроле над экспортом подводных аппаратов в Россию, сообщает 26 июля RT.

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Происшествия Главного судебного пристава Пермского края арестовали до 13 сентября В Перми Дзержинский суд арестовал на месяц и 18 дней главу управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю Игоря Кожевникова.

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Культура Выставка военных исторических документов откроется в Пскове в пятницу Будут выставлены уникальные исторические военные документы из фондов военной исторической библиотеки Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Здоровье В роддоме в Уфе пояснили, почему рожениц кладут в коридор Руководство родильного дома клиники Башкирского государственного медицинского университета в Уфе пояснило, что рожениц госпитализируют в коридор из-за отсутствия мест в палатах, которое возникло в связи с закрытием другого роддома на санитарную обработку.