Футбол

«Арсенал» арендовал Себальоса у «Реала»Спорт-Экспресс вчера в 09:53

Полузащитник "Реала" Дани Себальос перешел в "Арсенал" на правах аренды, сообщают пресс-службы клубов.
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Унаи Эмери
Мы в восторге, что Дани присоединился к нам. Он талантливый креативный футболист с великолепными техническими навыками.
— Унаи ЭмериГазета.Ru вчера в 10:26

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