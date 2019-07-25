Футбол
«Арсенал» арендовал Себальоса у «Реала»Спорт-Экспресс вчера в 09:53
Полузащитник "Реала" Дани Себальос перешел в "Арсенал" на правах аренды, сообщают пресс-службы клубов.
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Мы в восторге, что Дани присоединился к нам. Он талантливый креативный футболист с великолепными техническими навыками.
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Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Внеочередные выборы в Верховную раду прошли 21 июля, по смешанной системе: 225 кандидатов избирались по партийным спискам в общегосударственном многомандатном округе и 199 по мажоритарной системе в одномандатных округах.
Обновлено в 02:43
Политика
Задержан министр финансов Астраханской области
Источник в правоохранительных органах проинформировал о задержании бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова, а также и. о. министра финансов региона Виталия Шведова.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Водолазы ведут поиски тела утонувшей женщины
Обновлено в 01:21
Происшествия
Любовь Соболь вызвали на допрос в СК утром в пятницу
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, юрист ФБК Любовь Соболь получила повестку с приглашением на допрос в Следственный комитет (СК) РФ после задержания полицейскими у здания Мосгоризбиркома.
Обновлено вчера в 20:40
Общество
Первая волна паводка достигнет Благовещенска 27 июля
Обновлено в 03:33
Гаджеты
Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд
Компании Apple приобретает у Intel большую часть её бизнеса, связанного с модемами для смартфонов.
Обновлено вчера в 18:23
Наука
Сам себе экспериментатор
Если вы откроете сайт любой российской фирмы, торгующей этими "продуктами", то вас немедленно засосет водоворот бесконечных наименований, многие из которых сложно понять без фундаментального биологического образования: кислоты, соли, буферы, сахара, красители, питательные среды, ферменты, плазмиды и далее по списку.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Обновлено вчера в 21:39
Футбол
Новичок «Реала» Менди получил травму бедра. Он пропустит 3-4 недели
Новичок «Реала» Ферлан Менди получил травму. У 24-летнего защитника диагностирована мышечная травма передней части бедра правой ноги.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали
Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась.
Обновлено в 02:09
Единоборства
Еще один боксер умер из-за полученных на ринге травм
Обновлено в 03:10
Политика
Британия вводит ограничение на экспорт в Россию подводных аппаратов
Великобритания вводит дополнительное положение о контроле над экспортом подводных аппаратов в Россию, сообщает 26 июля RT.
Обновлено в 01:34
Экономика
Россиян предупредили о подорожании сладостей
Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Главного судебного пристава Пермского края арестовали до 13 сентября
В Перми Дзержинский суд арестовал на месяц и 18 дней главу управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю Игоря Кожевникова.
Обновлено в 03:09
Политика
Помпео заявил о готовности поехать в Тегеран для переговоров
Зариф в минувшие выходные в интервью американской телекомпании CNN рекомендовал Вашингтону не стараться заключить с Тегераном новую ядерную сделку, а вернуться за стол переговоров и соблюдать все договоры и соглашения, заключенные предыдущими администрациями Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Россияне с задержанного СБУ танкера прилетели в Москву
Самолёт из Кишинёва, на борту которого находятся члены экипажа российского танкера, задержанного сотрудниками Службы безопасности Украины, приземлился в московском аэропорту Домодедово.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
В Красном селе мотоциклист погиб в результате ДТП
В Красносельском районе Петербурга в ДТП погиб мотоциклист, сообщают очевидцы в социальных сетях.
Обновлено в 00:30
Политика
Помпео призвал Турцию отказаться от ввода С-400 в эксплуатацию
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Турцию не вводить российский зенитно-ракетный комплекс С-400 в эксплуатацию, снова говоря о санкциях.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Индии леопард напал на мужчину и съел его ногу
Леопард проник в жилой дом и убил 40-летнего мужчину в индийском штате Раджастхан, сообщает The Times of India.
Обновлено в 00:35
Футбол
Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.
Обновлено в 01:09
Технологии
В РФ могут ввести обязательную установку отечественного ПО на гаджеты
Законопроект, который предусматривает установку отечественного ПО на продаваемые в России гаджеты, внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 21:19
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес
Ольга Филиппова рассказала, что Владимир Вдовиченков не объяснился с ней перед уходом к Елене Лядовой
Обновлено вчера в 19:01
Общество
Жара на западе Европы обновила температурные рекорды
Обновлено вчера в 09:16
Теннис
Джокович снялся с «Мастерса» в Монреале вслед за Федерером
Обновлено в 02:39
Культура
Выставка военных исторических документов откроется в Пскове в пятницу
Будут выставлены уникальные исторические военные документы из фондов военной исторической библиотеки Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Обновлено в 02:00
Здоровье
В роддоме в Уфе пояснили, почему рожениц кладут в коридор
Руководство родильного дома клиники Башкирского государственного медицинского университета в Уфе пояснило, что рожениц госпитализируют в коридор из-за отсутствия мест в палатах, которое возникло в связи с закрытием другого роддома на санитарную обработку.
Обновлено в 00:59
Общество
В Гидрометцентре предупредили россиян о снеге в выходные
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено вчера в 01:16