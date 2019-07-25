Футбол
«Арсенал» арендовал Себальоса у «Реала»Спорт-Экспресс 09:53
Полузащитник "Реала" Дани Себальос перешел в "Арсенал" на правах аренды, сообщают пресс-службы клубов.
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Мы в восторге, что Дани присоединился к нам. Он талантливый креативный футболист с великолепными техническими навыками.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 23:08, Вашингтон
Политика
СБУ задержала российский танкер
В посте СБУ указывается на то, что танкер имеет прямое отношение к инциденту с украинскими моряками осенью 2018 года, в результате которого было арестовано 24 военнослужащих ВМФ Украины.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Завершен первый этап поставок систем С-400 Турции
Транспортные самолеты совершили около тридцати полетов из России в Турцию. Категорически против сделки выступают США.
Обновлено в 09:30
Музыка
В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»
Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено в 16:42
Происшествия
Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
Обновлено в 09:55
Политика
Украинский боевик объяснил свое нападение на Порошенко
Обновлено в 18:14
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено в 11:41
Политика
В Госдуме рассказали о «полуобморочном» состоянии украинских кораблей
Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что украинские военные корабли, находящиеся в Севастополе, не будут принимать участие в праздновании Дня Военно-морского флота России, который отмечается 28 июля.
Обновлено в 21:08
Происшествия
Украинского миллиардера в Москве предложили осудить на девять лет
Прокурор попросил Московский городской суд приговорить гендиректора корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олега Мкртчана к девяти годам колонии, сообщил источник.
Обновлено в 22:30
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов жёстко высказался о главном тренере
Главный тренер ФК «Спартак» Олег Конов дебил, заявил экс-игрок клуба Игорь Шалимов в Instagram.
Обновлено в 19:26
Шоу-бизнес
Собчак показала ягодицы в ответ на критический стих Шнурова
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram пикантное видео и сопроводила его язвительным стихотворным ответом лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.
Обновлено в 01:21
Здоровье
Бесплатные медосмотры для дачников посетили более 500 петербуржцев
Осмотр у медицинских выездных бригад уже прошли 500 человек.
Обновлено в 22:59
Экономика
СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделия
Представители Московской торгово-промышленной палаты в беседе с газетой «Известия» не исключили, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут возрасти на 5 — 7%.
Обновлено в 20:35
Происшествия
Налетчики похитили тонну золота при нападении на аэропорт в Бразилии
Вооруженные преступники похитили около тонны золота из грузового терминала международного аэропорта бразильского Сан-Паулу.
Обновлено в 16:54
Политика
В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси
По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.
Обновлено в 14:32
Кино
Умер народный артист Анатолий Торопов
Обновлено в 09:56
Политика
Россия поставила Украине ультиматум по задержанному танкеру
Россия требует незамедлительного возвращения задержанного СБУ танкера, об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 14:41
Авто
Что делать, если штрафы приходят после продажи машины
Покупатель обязан зарегистрировать транспортное средство на себя в течение 10 дней после оформления договора купли-продажи, но штрафы, полученные до момента регистрации, придут к прежнему собственнику.
Обновлено в 13:17
Кино
Hulu выпустит сериал по мотивам книги «Автостопом по галактике»
Серия юмористических научно-фантастических романов английского писателя Дугласа Адамса "Автостопом по галактике" послужит основой для одноименного сериала.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова защитила шпагатом футбольные ворота
Уверяю!Пока не известно, будет ли это музыкальный клип или рекламный ролик, но, судя по упоминанию слогана "Поцелуй меня в пачку" в сообщении о съемках, вероятней всего, речь идет о рекламе.
Обновлено в 13:21
Происшествия
В Подмосковье женщину убили на детской площадке
Обновлено в 12:06
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия
В порту Ейска задержано судно под флагом Молдавии
В кубанском городе Ейске инспекторы государственного портового контроля задержали судно LIZORI под флагом Молдавии из-за его технической изношенности и нарушений по выплате зарплаты экипажу.
Обновлено вчера в 05:48
Здоровье
В Уфе беременных оставляют на кушетках в коридоре роддома
В Уфе беременных женщин вместо палат укладывали на кушетки в коридоре роддома.
Обновлено в 06:36
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых успешных российских знаменитостей
Журнал Forbes "заглянул в кошельки" и соцсети к российским звездам моложе сорока и назвал самых успешных.
Обновлено в 07:05
Футбол
«Зенит» интересуется Наингголаном
Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан может продолжить карьеру в России По информации FC Inter News, 31-летним футболистом интересуется «Зенит».
Обновлено в 13:55
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в Сети
Обновлено в 01:42
Общество
Матвиенко и Медведев прилетят в Читу в августе
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетят в Читу в августе, сообщил во время рейда по ремонту дорог 26 июля врио сити-менеджера города Александр Сапожников.
Обновлено в 22:12
Армия и оружие
Иран испытал баллистическую ракету
Обновлено в 22:31
Авто
Объявлены официальные цены на новый седан Audi S6
У Audi S6 есть 3-спицевое многофункциональное рулевое колесо с подогревом, спортивные сиденья Valcona, обитые кожей и с выгравированным логотипом "S" и алмазной строчкой, а также накладки на пороги из нержавеющей стали с подсветкой "S".
Обновлено в 22:12