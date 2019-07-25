Футбол
«Арсенал» арендовал Ломовицкого у «Спартака»Metaratings вчера в 15:02
Тульский клуб вновь берёт игроков в аренду. Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий текущий сезон проведёт в тульском «Арсенале». Как стало известно Metaratings.ru, представители «красно-белых» и «канониров» согласовали все условия сделки по аренде 21-летнего российского хавбека.
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Общество
Путин подписал закон о праве работника выбирать зарплатный банк
Владимир Путин подписал закон о праве работника самому выбрать зарплатный банк и о штрафе работодателя за несоблюдение этого права.
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Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
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Политика
Трампу разрешили отобрать у Пентагона $2,5 млрд на стену с Мексикой
Американский Верховный Суд разрешил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу взять $2,5 млрд из средств, утвержденных конгрессом для Пентагона, для возведения стены на границе с Мексикой.
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Политика
Посол ЕС на Украине заявил об ужасном имидже страны
Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли заявил, что у страны сложился ужасный имидж в мире. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».
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Футбол
Шюррле согласен стать игроком «Спартака»
Обновлено в 16:51
Кино
Опубликован трейлер нового фильма Андрея Смирнова «Француз»
Опубликован трейлер нового фильма Андрея Смирнова "Француз" Картина знаменитого режиссера готовится к выходу на экраны.
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Происшествия
Землетрясения на Филиппинах унесли жизни 5 человек
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Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
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Происшествия
Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»
Российскую певицу и телеведущую Аниту Цой увезли на скорой помощи с музыкального фестиваля "Жара", который проходит в столице Азербайджана с 25 по 28 июля.
Обновлено в 14:36
Авто
Сотрудников по поиску брошенных суперкаров ищут в ОАЭ
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Общество
Пик паводка в Благовещенске ожидается 27 июля
Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил о том, что пик паводка в амурском городе Благовещенск ожидается 27 июля.
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Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено в 13:06
Космос
Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые
Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Аносова раскрыла семейные тайны покойного Дмитрия Марьянова
Фотомодель и продюсер Ольга Аносова раскрыла тайны личной жизни покойного актера Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 13:57
Политика
Трамп потребовал реформировать ВТО
Президент США Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования Всемирной торговой организации, следует из распространенного Белым домом документа.
Обновлено в 14:25
Наука
Темные перья птиц помогают им летать эффективнее
В новом исследовании ученые задались вопросом, влияет ли цвет крыльев птицы на эффективность ее полета.
Обновлено вчера в 15:28
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика
Кличко сравнил Зеленского с Януковичем
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Bild сравнил президента Украины Владимира Зеленского с экс-главой страны Виктором Януковичем.
Обновлено в 13:02
Политика
Трамп порассуждал о вражде с Россией
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В Великобритании владелец Toyota Supra четвёртого поколения решил превратить японское купе в суровый внедорожник и оснастил его дизельным двигателем.
Обновлено в 09:46
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено в 12:29
Политика
Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 10:33
Здоровье
Задымлённость воздуха из-за пожаров в Сибири зафиксирована в Алтайском крае
Как сообщалось, уже две недели Алтайский край и Республика Алтай страдают от дымки, окутавшей регион из-за пожаров в Красноярском крае.
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Здоровье
ВОЗ призвала помочь курящим людям отказаться от их пагубной привычки
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Наука
Сам себе экспериментатор
Если вы откроете сайт любой российской фирмы, торгующей этими "продуктами", то вас немедленно засосет водоворот бесконечных наименований, многие из которых сложно понять без фундаментального биологического образования: кислоты, соли, буферы, сахара, красители, питательные среды, ферменты, плазмиды и далее по списку.
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РБК: к делу о московских протестах подключилась ФСБ
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Обновлено в 14:24
Здоровье
Роскачество не рекомендует есть грибы детям младше семи лет
Обновлено в 03:00
Политика
Политолога пытались заставить целовать украинскую землю
На шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» украинского политолога Вадима Трюхана пытались заставить целовать «родную» землю.
Обновлено в 20:45
Экономика
Путин подписал закон об упрощении идентификации клиентов страховщиков
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает проведение упрощенной идентификации граждан - клиентов страховщиков, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 11:09
Автоспорт
Феттель стал лучшим на первой тренировке Гран-при Германии «Формулы-1»
Пилот команды "Феррари" немец Себастьян Феттель стал лучшим на первой тренировке 11-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Германии, который проходит на трассе "Хоккенхаймринг".
Обновлено в 07:03