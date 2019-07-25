Футбол
«Арсенал» арендовал Ломовицкого у «Спартака»Metaratings вчера в 15:02
Тульский клуб вновь берёт игроков в аренду. Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий текущий сезон проведёт в тульском «Арсенале». Как стало известно Metaratings.ru, представители «красно-белых» и «канониров» согласовали все условия сделки по аренде 21-летнего российского хавбека.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:49, Вашингтон
Политика
Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Освенцима
Российскому президенту Владимиру Путину направят приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 05:53
Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено в 13:06
Происшествия
Аниту Цой увезли с фестиваля «Жара» в Баку из-за ушиба пальца на ноге
Певица Анита Цой повредила палец ноги на международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку, в связи с чем обратилась за помощью к медикам.
Обновлено в 15:20
Авто
Введение новых автомобильных номеров перенесли на год
Вступление в силу нового стандарта для номеров автомобилей и мотоциклов перенесли на год.
Обновлено в 02:07
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено в 12:26
Политика
Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено в 14:48
Политика
Путин подписал закон об увеличении штрафа за незаконные полеты дронов
Президент России подписал закон об увеличении штрафа за нарушение правил использования воздушного пространства.
Обновлено в 11:07
Общество
Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления
Рособрнадзор определил минимальные баллы, необходимые выпускнику для получения аттестата и поступления вузы.
Обновлено в 00:29
Экономика
Акции «Яндекса» рухнули на фоне внесения в Госдуму нового законопроекта
В течение дня рост котировок достигал 10% на фоне позитивной финансовой отчетности компании за второй квартал 2019 года.
Обновлено в 15:02
Политика
Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing
На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.
Обновлено в 10:05
Авто
BMW готовит очередной компактный кроссовер
Хотя все кроссоверы BMW имеют знакомую номенклатуру на основе X, модель начального уровня может получить имя «Urban X». Независимо от названия, кроссовер будет работать на платформе UKL2, которая лежит в основе различных автомобилей, включая новую 1-Series.
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено в 15:20
Общество
Мусульмане Екатеринбурга требуют новую мечеть в центре
Обновлено в 12:45
Спорт
Россия получила приглашение на Олимпиаду — 2020 в Токио
Олимпийскому комитету России (ОКР) направили официальное приглашение на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 11:35
Общество
Беглов пригрозил жесткими мерами за срыв сроков ввода соцобъектов
Жесткие меры будут применяться к недобросовестным подрядчикам, затягивающим сроки ввода социальных объектов в Санкт-Петербурге, заявил журналистам врио губернатора Александр Беглов.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
В Китае рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160
Россия напугала войска НАТО во время крупных ежегодных военно-морских учений НАТО BALTOPS-2019, когда два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 пролетели около мест маневров в международном воздушном пространстве.
Обновлено в 14:43
Футбол
«Оренбург» арендовал нападающего «Локомотива» и защитника «Крыльев»
«Оренбург» на своем официальном сайте объявил о переходах нападающего московского «Локомотив» Артема Галаджана и игрока обороны самарских «Крыльев Советов» Георгия Зотова.
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес
Состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 14:39
Политика
Зеленский обсудил с американскими покровителями ситуацию в Донбассе
Положение дел в Донбассе оказалось в центре внимания во время встречи президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем США на Украине Куртом Волкером и постпредом США при Евросоюзе Гордоном Сондландом, 26 июля сообщает официальный сайт главы государства.
Обновлено в 11:07
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Политика
Зеленский прилетел в Одессу экономклассом
Обновлено в 13:09
Политика
Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено в 12:59
Футбол
«Динамо» обыграло «Урал» и одержало первую победу в сезоне РПЛ
Обновлено в 15:03
Армия и оружие
Лавров предостерег США от размещения ударных средств ПРО в космосе
Москва обеспокоена планами США по выводу оружия в космос, это может привести к новому витку глобальной гонки вооружений, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
На выставке Минобороны о войне в Сирии нашли кассетные бомбы
Минобороны России представило на выставке в парке «Патриот» кассетные бомбы, использование которых ранее отрицало.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Полковник США обвинила генерала в домогательствах, он это отрицает
Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвиняют в сексуальных домогательствах, он отрицает какие-либо неподобающие действия.
Обновлено в 15:33
Политика
Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации Соболь
Мосгоризбирком оставил без изменений решение об отказе юристу Фонда борьбы с коррупцией Любви Соболь в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 12:38
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".
Обновлено в 09:49
Транспорт
Тушинский тоннель в Москве закроют на ночной ремонт
Обновлено в 14:54