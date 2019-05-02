Футбол
Арсенал — Валенсия 3:1RT на русском 16:54
|11′
Муктар Диакаби
Александр Ляказетт
|18′
Александр Ляказетт
|26′
|31′
Муктар Диакаби
Маттео Гендузи
Лукас Торрейра
|58′
|70′
Даниэль Парехо
|71′
Гонсалу Гедеш
Кевин Гамейро
|71′
Карлос Солер
Даниэль Васс
Месут Озил
Генрих Мхитарян
|75′
Лоран Косельни
Начо Монреаль
|82′
|89′
Родриго Морено
Санти Мина
Пьер-Эмерик Обамеянг
|90′
Арсенал
Расстановка 3‑4‑3
1
Чех
20
Мустафи
5
Папастатопулос
18
Монреаль
15
Мэйтленд-Найлс
11
Торрейра
34
Джака
31
Колашинац
9
Ляказетт
2 ×
14
Обамеянг
7
Мхитарян
13
Нето
21
Пиччини
24
Гарай
5
Паулиста
12
Диакаби
14
Гайя
18
Васс
10
Парехо
4
Ронкалья
22
Мина
9
Гамейро
Валенсия
Расстановка 5‑3‑2
Лондонский «Арсенал» одержал победу над испанской «Валенсией» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Лондоне на «Эмирейтс», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля. «Валенсия» забила первой: на 11-й минуте отличился Муктар Дьякаби.
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