Футбол

Арсенал — Валенсия 3:1RT на русском 16:54

Арсенал — Валенсия
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Полуфинал, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
11′
Муктар Диакаби
Александр Ляказетт
18′
Александр Ляказетт
26′
31′
Муктар Диакаби
Маттео Гендузи
Лукас Торрейра
58′
70′
Даниэль Парехо
71′
Гонсалу Гедеш
Кевин Гамейро
71′
Карлос Солер
Даниэль Васс
Месут Озил
Генрих Мхитарян
75′
Лоран Косельни
Начо Монреаль
82′
89′
Родриго Морено
Санти Мина
Пьер-Эмерик Обамеянг
90′
Лондонский «Арсенал» одержал победу над испанской «Валенсией» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Лондоне на «Эмирейтс», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля. «Валенсия» забила первой: на 11-й минуте отличился Муктар Дьякаби.
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