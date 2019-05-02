Арсенал — Валенсия 3:1RT на русском 16:54

Лондонский «Арсенал» одержал победу над испанской «Валенсией» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Лондоне на «Эмирейтс», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля. «Валенсия» забила первой: на 11-й минуте отличился Муктар Дьякаби.

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