Арсенал — Валенсия 3:1RT на русском 16:54

Лондонский «Арсенал» одержал победу над испанской «Валенсией» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Лондоне на «Эмирейтс», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля. «Валенсия» забила первой: на 11-й минуте отличился Муктар Дьякаби.

Все про Спорт ру

Политика Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.

Происшествия В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево.

Политика Венесуэла потребовала от США защитить свое посольство Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что венесуэльские власти требуют от США защитить здание своего посольства в Вашингтоне.

Происшествия Причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon назвали в SpaceX Вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман заявил, что авария в ходе испытаний космического корабля Crew Dragon произошла во время активации системы SuperDraco.

Происшествия Прокурор Тихвина начал стрелять по возражавшим ему людям По данным 47News, стрелком был прокурор Тихвинского района Михаил Волницкий, которому не понравился забор, закрывающий проход к береговой линии.

Шоу-бизнес Наталью Водянову раскритиковали за картину с обнаженными людьми Именно на последнем фото подписчики модели разглядели картину с обнаженными людьми, находящуюся рядом со столом, где должно было состояться празднование.

Спорт Трамп наградит Вудса высшей наградой страны Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп наградит американского гольфиста Тайгера Вудса высшей наградой для граждан страны в виде президентской медали Свободы, которую присудят Тайгеру за выдающиеся вклады в общественную жизнь страны.

Происшествия В ООН расследование трагедии в Одессе назвали неэффективным Неэффективным и предвзятым называют в ООН расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов.

Авто Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.

Армия и оружие Боевики попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин сообщил о попытке боевиков обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, находящуюся в Сирии.

Технологии Сайт Last.fm заблокирован в России Пользователи пожаловались на блокировку музыкального сервиса Last.fm в России, обратил внимание РБК.

Финансы Курсы доллара и евро выросли до месячного максимума Курс евро на торгах Московской биржи 2 мая превысил 73 рубля впервые с 10 апреля, рост с закрытия последних торгов составил около полурубля.

Шоу-бизнес Дочь Юлии Началовой проводит время с новой семьей Евгения Алдонина Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера проводит время в компании новой семьи своего отца Евгения Алдонина.

Политика В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.

Шоу-бизнес В Сети появилось архивное фото беременной Жанны Фриске Сегодня в Сети появилась редкая фотография Жанны Фриске, сделанная незадолго до появления на свет Платона.

Здоровье Эксперты рассказали, как по глазам определить дефицит витамина В12 Ещё одним признаком недостатка в организме витамина В12 является подергивание глаза.

Космос Появилось видео столкновения Луны с метеоритом Испанские астрономы презентовали научную работу, в которой содержится разбор столкновения метеорита в середине зимы 2015 года с Луной.

Политика Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины Основной причиной сокращения населения Украины на 13 млн человек Коломойский назвал майдан (госпереворот 2014 года, в ходе которого был свергнут президент Виктор Янукович).

Здоровье Медики призвали не отказываться от секса при болезнях сердца Мнение об опасности или вреде секса при заболеваниях сердца ошибочно,- заявили специалисты Страх заниматься сексом напротив, только усугубляет болезнь, зачастую приводя к депрессиям.

Общество В России нашли георгиевские ленточки со свастикой В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.

Кино Премьера «Кино эпохи перемен» Алексея Федорченко пройдет в сентябре Премьера нового документального фильма Алексея Федорченко «Кино эпохи перемен» об особенностях кинопроизводства в России пройдет в сентябре 2019 года.

Происшествия Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России» Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.

Происшествия На Куликовом поле в Одессе начались стычки Сегодня, 2 мая, проходит чествование памяти жертв трагедии в Доме профсоюзов.