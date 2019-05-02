Арсенал — Валенсия 3:1Metaratings вчера в 16:51

Все про Спорт ру

Гаджеты Microsoft представила шлем HoloLens 2 Development Edition Шлем и аксессуары по-прежнему стоят 3500 долларов (почти 230 тысяч рублей по текущему курсу), как и HoloLens 2. Однако эта версия доступна в рассрочку по 99 долларов в месяц, но лишь для участников разработки.

Политика В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.

Финансы Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов четверга По мнению экспертов "Интерфакса", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на старте торгов 2 мая на фоне общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", что ведет к падению котировок практически всех валют emerging markets.

Политика Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.

Политика Бойко прокомментировал слова Зеленского об Украине и РФ Бойко заявил, что таким образом Зеленский идет по стопам бывшего президента Петра Порошенко, который привел страну к тяжким последствиям.

Происшествия Сотрудника прокуратуры обвиняют в стрельбе в Вырице Во всем обвиняют прокурора Тихвинского района Михаила Волницкого.

Происшествия Женщина и ребёнок погибли при пожаре в доме в Челябинской области В городе Верхний Уфалей Челябинской области произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли женщина и ребёнок.

Наука В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.

Происшествия На северо-востоке Петербурга горит склад Крупный пожар начался в помещениях склада на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга 2 мая поздно вечером.

Шоу-бизнес Супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ждут третьего ребенка Вместе с 42-летний супругой Лайвли позировала фотографам и буквально светилась от счастья.

Музыка Сергей Лазарев сдал кровь перед «Евровидением» В этом году на "Евровидении" ввели новое правило — каждый из артистов должен сдать кровь на генетический анализ.

Политика В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг» Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.

Космос В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.

Политика В Крыму заявили, что Зеленский никогда не будет жить в Ливадии Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский в связи со своей политической позицией никогда не сможет жить в квартире своей жены в Ливадии.

Культура Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении» Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.

Общество Более миллиона человек эвакуировали из-за циклона в Индии В Индии власти прибрежного штата Орисса эвакуировали более миллиона человек из-за надвигающегося циклона "Фани".

Гаджеты Lenovo готовит смартфон K6 Note с тройной камерой Устройство уже замечено в базе данных портала TENAA, благодаря чему стали известны технические характеристики и название смартфона.В базе данных аппарат числится под модельным номером L38111 и существуют предположения, что «в свет» он выйдет как смартфон K6 Note (2019).Также известно, что устройство получит 6,3-дюймовый Full HD+ дисплей.

Происшествия В Мексике нашли мертвой «Мисс Уругвай-2006» Обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу нашли мертвой в четверг в одном из отелей Мехико.

Общество Нижегородские власти оценили ситуацию с георгиевскими ленточками Ранее сообщалось, что в некоторых магазинах Нижнего Новгорода в преддверии 9 Мая появились георгиевские ленточки с изображением свастики.

Энергетика Казахстан возобновил транзит туркменского газа в Россию «Национальный оператор АО ''КазТрансГаз'' возобновил транзит туркменского товарного газа через территорию Республики Казахстан в Российскую Федерацию по магистральному газопроводу ''Средняя Азия – Центр''», — говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Ксения Собчак тепло поздравила маму с днем рождения Ксения Собчак посвятила родному человеку теплое поздравление в личном блоге и опубликовала милую фотографию с именинницей.