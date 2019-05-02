Футбол

Арсенал — Валенсия 3:1Metaratings вчера в 16:51

Арсенал — Валенсия
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Полуфинал, вчера
Стадион «Эмирейтс»
11′
Муктар Диакаби
Александр Ляказетт
18′
Александр Ляказетт
26′
31′
Муктар Диакаби
Маттео Гендузи
Лукас Торрейра
58′
70′
Даниэль Парехо
71′
Гонсалу Гедеш
Кевин Гамейро
71′
Карлос Солер
Даниэль Васс
Месут Озил
Генрих Мхитарян
75′
Лоран Косельни
Начо Монреаль
82′
89′
Родриго Морено
Санти Мина
Пьер-Эмерик Обамеянг
90′
В первом полуфинальном матче Лиги Европы лондонский «Арсенал» победил «Валенсию».
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