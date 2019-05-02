Арсенал — Валенсия 3:1Metaratings вчера в 16:51

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Происшествия В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром В Крыму в открытое море едва не унесло воздушный шар, в корзине которого находился ребенок.

Космос В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.

Шоу-бизнес Невестка Алсу прокомментировала травлю Микеллы Жена брата певицы Алсу Залина Сафина разместила в своих соцсетях пост, в котором вступилась за Микеллу.

Экономика В ЕС раскритиковали выделение €100 млн украинскому агрохолдингу Европейская ассоциация переработчиков и торговцев мясом птицы AVEC возмущена тем, что ЕБРР намерен выделить займ в €100 млн украинскому агрохолдингу "Мироновский хлебопродукт".

Футбол Абрамович не хочет продавать «Челси» Российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович не заинтересован в продаже «Челси», владельцем которого он является с 2003 года.

Гаджеты Asus показала новый безрамочный смартфон ZenFone 6 Тайваньская компания Asus анонсировала презентацию нового смартфона ZenPhone 6. Мероприятие состоится 16 мая в испанской Валенсии.

Кино Скончался Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» В США на 75-м году жизни скончался знаменитый актер Питер Мейхью, который сыграл роль Чубакки в легендарной саге «Звездные войны».

Политика Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Гаджеты Corsair Carbide 175R RGB: корпус для недорогого игрового ПК Компания Corsair подготовила к выпуску компьютерный корпус Carbide 175R RGB, выполненный в строгом стиле: новинка поступит в продажу по цене около 60 долларов США.

Политика Лавров рассказал, как Россия помешает США вторгнуться в Венесуэлу Сергей Лавров 2 мая анонсировал создание группы по противодействию планам военной интервенции США в Венесуэлу.

Политика На Украине рассказали о поставках газа из США Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из США.

Здоровье Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что чрезмерное употребление шашлыка может привести к обострению хронических заболеваний.

Происшествия В Мексике нашли мертвой «Мисс Уругвай-2006» Обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу нашли мертвой в четверг в одном из отелей Мехико.

Происшествия Трехлетняя девочка погибла в Москве, выпав с шестого этажа Полицейские в Москве задержали двух родителей, чья трехлетняя дочь выпала с балкона на шестом этаже и разбилась, сообщил руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов.

Общество Правительство утвердило правила маркировки товаров Кабмин утвердил общие правила маркировки товаров и положение о государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Шоу-бизнес Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой Впервые за долгое время певица увиделась с младшей дочерью Моникой, которая проживает с отцом, бизнесменом Максимом Чернявским, в Штатах.

Футбол «Спартак» разгромил «Урал» в молодежном первенстве Футболисты «Спартака» нанесли крупное поражение «Уралу» в рамках 27-го тура молодежного первенства.

Экономика Россия выплатила 780 миллионов рублей компенсаций по решениям ЕСПЧ "В 2018 году Минюст России выплатил по постановлениям и решениям Европейского суда по правам человека 780 миллионов рублей, в 2017 году – около 904 миллионов рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Политика Советник назвал главный приоритет Зеленского Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам Александр Данилюк назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации.

Экономика Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.