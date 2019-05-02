Футбол
Арсенал – Валенсия. Эксперт Betfair: «У канониров нет права на ошибку»Букмекеры.рф 02:02
В четверг, 2 мая, в 22:00 (МСК) английский Арсенал примет испанскую Валенсию в рамках первого полуфинала Лиги Европы. Их игра пройдет в Лондоне на поле стадиона «Эмирейтс».
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Унылый «Арсенал» испугается играть в открытый футбол с «Валенсией». Прогнозы на Лигу Европы
Sport24.ruвчера в 20:20
Арсенал - Валенсия 2 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги Европы
КП - Самаравчера в 17:10
«Арсенал» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч полуфинала Лиги Европы 2 мая 2019 года
LiveSport.ru30 апреля в 21:35
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:41, Ашберн
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Ранее Месси назвал ключ к победе над "Ливерпулем".
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Обновлено вчера в 11:00
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Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
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