Арсенал – Валенсия. Эксперт Betfair: «У канониров нет права на ошибку»Букмекеры.рф 02:02

В четверг, 2 мая, в 22:00 (МСК) английский Арсенал примет испанскую Валенсию в рамках первого полуфинала Лиги Европы. Их игра пройдет в Лондоне на поле стадиона «Эмирейтс».

Арсенал – Валенсия. Эксперт Betfair: «У канониров нет права на ошибку»

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