Футбол

«Арсенал» — «Тоттенхэм»: стали известны стартовые составы
Чемпионат
14:01

Арсенал — Тоттенхэм
сегодня
в 14:45
Кубок английской лиги, Четвертьфинал
Стадион «Эмирейтс»
Арсенал
Расстановка 4‑5‑1
1
Чех
  
15
Мэйтленд-Найлс
  
5
Папастатопулос
  
34
Джака
  
18
Монреаль
  
7
Мхитарян
  
11
Торрейра
  
8
Рэмзи
  
29
Гендузи
  
17
Ивоби
  
14
Обамеянг
  
22
Гассанига
  
2
Триппьер
  
4
Алдервейрелд
  
33
Дэвис
  
3
Роуз
  
27
Моура
  
8
Уинкс
  
23
Эриксен
  
17
Сиссоко
  
20
Алли
  
7
Сон Хын Мин
  
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
Стали известны стартовые составы лондонских «Арсенала» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 1/4 финала Кубка английской лиги, который пройдёт сегодня, 19 декабря, на стадионе «Эмирейтс».
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