Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч четвертого тура АПЛ сезона-2019/20 «Арсенал» — «Тоттенхэм». Ставка: тотал больше 2,5 гола за 1.60.

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Политика Обмена заключенными 2 сентября не состоится Украина и Россия 2 сентября не проведут обмен заключенных. Стороны ждут указа о помиловании от украинского президента Владимира Зеленского.

Теннис Теннисист Медведев впервые пробился в четвертьфинал US Open Российский теннисист Даниил Медведев переиграл немца Доминика Кёпфера и впервые в карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open).

Экономика Производители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100% В РАТЭК же указали на то, что техника и электроника требуют как особой системы утилизации, так и специальной системы сбора: товары содержат драгоценные металлы, фракции и т.д. При повышении норматива до 100% бизнес предпочтет устраниться от утилизации, заявили в ассоциации.

Политика Пенс заявил о крепких отношениях между Украиной и США Вице-президент США Майк Пенс рассказал о крепких отношениях между Украиной и США.

Авто Новая Lada 4x4 получит французскую платформу Что касается самой платформы, то в случае с «Нивой» речь идет о слегка модернизированной версии шасси CMFB-LS с новым передним подрамником и моторным щитом.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Экономика Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке «Восточный» Параллельно идет арбитражное разбирательство, в рамках которого Baring потерял контроль в "Восточном" - контролируемая им Evison по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании "Финвижн" Артема Аветисяна 9,99% акций банка.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Экономика Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.

Экономика Россиян предупредили о подорожании авиабилетов Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».

Экономика Центробанк предложил передать правительству функции в сфере техосмотра Центробанк рассматривает возможность передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) в части техосмотра, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

Политика Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.

Происшествия Жертв теракта в средней школе №1 Беслана вспоминают в Северной Осетии Смотрите такжеУчастник банды Шамиля Басаева получил 14 лет колонии за нападение на Буденновск В пресс-службе отметили, что 3 сентября, в Беслане проведут крестный ход с портретами погибших, его маршрут пройдет от школы № 1 к мемориальному комплексу "Город ангелов".

Происшествия NYT: техасского стрелка уволили за несколько часов до преступления Американец Сет Этор, застреливший нескольких человек в районе американского города Одесса на западе штата Техас, был уволен с работы в день трагедии.

Футбол Лукаку стал жертвой расистских оскорблений в матче с «Кальяри» Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку стал жертвой расистских оскорблений во время выездного матча 2-го тура Серии А против «Кальяри».

Культура Три юных уфимца прошли кастинг шоу «Танцы» на ТНТ Все трое юных уфимца представляли школу танцев Алены Гуменной — участницы первого сезона проекта.

Политика В России изменились правила призыва в армию С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.

Армия и оружие В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.

Общество Минтруд уточнил число работающих пенсионеров В последние пять лет в России зафиксирован рост числа занятых пенсионеров — с 8,5% до 9,6%. Этому способствует в том числе профобучение лиц предпенсионного возраста.