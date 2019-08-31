Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч четвертого тура АПЛ сезона-2019/20 «Арсенал» — «Тоттенхэм». Ставка: тотал больше 2,5 гола за 1.60.

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Происшествия Техасского стрелка уволили за несколько часов до бойни Американец Сет Этор, расстрелявший нескольких человек в городе Одесса (штат Техас), за несколько часов до преступления был уволен.

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Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.