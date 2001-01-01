Футбол

Озил не сыграет с «Тоттенхэмом» из-за травмы спины
Sports.ru
вчера в 09:05

Полузащитник «Арсенала» Мест Озил пропускает матч с «Тоттенхэмом» (0:0, первый тайм) в рамках 14-го тура АПЛ.
Sports.ruвчера в 09:05

Подробнее о событии

Эмери: не знаю, когда Озил получил травму и был ли он на матче с «Тоттенхэмом»

Чемпионат02:55

Месут Озил: «Горжусь командой!»

Sportbox.RU04:03

Месут Озил: «Горжусь командой!»

Матч ТВ04:03

Озил пропустит матч с «Тоттенхэмом» из-за травмы спины

Soccer.ruвчера в 08:19

Летом Озил может покинуть «Арсенал»

Евро-футбол.рувчера в 09:07

Озил не сыграет с «Тоттенхэмом» из-за травмы спины

Sports.ruвчера в 09:05

«Интер» хочет приобрести Озила

Бомбардир.рувчера в 05:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 05:06, Ашберн
Футбол

КДК даст оценку оскорбительным выкрикам фанатов «Спартака»

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин сообщил, что в КДК будут переданы материалы по поведению болельщиков «Спартака» на матче 16-го тура Премьер-лиги с «Локомотивом».
Обновлено в 04:53
Футбол

На матче «Арсенал» – «Зенит» ожидается около 10 тысяч зрителей

Как сообщает sports.ru, на главном стадионе Тулы ожидается примерно 10 тысяч зрителей, гостей поддержат около 700 болельщиков.
Обновлено в 05:04
Футбол

Неймар забил 30 голов в 32 матчах чемпионата Франции

Форвард ПСЖ Неймар забил гол в матче против "Бордо" в рамках очередного тура Лиги 1. Для бразильца это уже 30 мяч в 32 матчах чемпионата Франции.
Обновлено в 04:26
Футбол

«Ростов-Арену» в шутку оформили в стиле GTA к игре с ЦСКА

На стадионе "Ростов-Арена" в воскресенье во время матча "Ростов" - ЦСКА на большом экране заставки оформили в виде популярной компьютерной игры GTA, сообщил корреспондент RostovGazeta.
Обновлено в 05:01
Футбол

«ПСЖ» ведёт переговоры с «Зенитом» по трансферу Паредеса

Обновлено в 04:47
Футбол

Стало известно расписание матчей сборной России в отборе на Евро-2020

Уже известно, что свою первую встречу команда Станислава Черчесова проведёт против Бельгии 21 марта на выезде, а завершится отборочный турнир матчем в Сан-Марино 19 ноября.
Обновлено в 04:44
Футбол

«Спартак» подпишет контракт с защитником «Флуминенсе»

Московский «Спартак» подпишет контракт с защитником бразильского «Флуминенсе» Айртоном Лукасом. Об этом сообщает издание Globo Esporte.
Обновлено в 02:33
Футбол

Ундер может перейти из «Ромы» в «Арсенал»

По данным итальянских СМИ, скауты лондонского клуба наблюдали за игрой турецкого футболиста в матче "Ромы" с "Интером" (2:2) в 14-м туре Серии А. Сумма трансфера 21-летнего футболиста в "Арсенал" может составить приблизительно 56 миллионов евро.
Обновлено в 04:31
Футбол

Юрген Клопп: «Ориги может стать важным игроком для „Ливерпуля“»

Обновлено в 04:08
Футбол

Суд обязал «Тосно» выплатить 43 млн рублей долгов

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил ряд исков на общую сумму около 43 млн рублей к футбольному клубу «Тосно», который объявил себя банкротом в 2017 году.
Обновлено в 04:59
Футбол

«Интер» сыграл вничью с «Ромой» и вышел на второе место в серии А

В матче 14-го тура чемпионата Италии Рома сыграла вничью с Интером 2:2.
Обновлено вчера в 22:45
Футбол

«Севилья» сыграла вничью с «Алавесом»

«Севилья» поделила очки с «Алавесом» в матче 14-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 16:51
Футбол

Жена Боккетти: «Сальваторе хочет получить российское гражданство»

Екатерина Боккетти, жена защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти, призналась, что её муж хочет получить российский паспорт.
Обновлено в 05:01
Футбол

Диего Марадона попытался ударить фаната после матча в Мексике

Знаменитый в прошлом аргентинский футболист Диего Марадона, возглавляющий мексиканский "Дорадос де Синалоа", попытался ударить одного из фанатов после матча с "Атлетико Сан-Луис", сообщает Milenio.
Обновлено в 04:45
Футбол

УЕФА создаст третий еврокубковый турнир

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен создать новый клубный турнир.
Обновлено в 05:01
ещё по теме
Месут Озил
Немецкий футболист
Немецкий футболист турецкого происхождения, выступающий за английский клуб «Арсенал» на позиции атакующего полузащитника. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Домашний стадион клуба - «Уайт Харт Лейн». «Тоттенхэм Хотспур» стал первым клубом в XX веке, сделавшим домашний «дубль», выиграв и чемпионат, и Кубок Англии в сезоне 1960/1961.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное