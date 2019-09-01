Футбол

Soccer.ruSoccer.ruАрсенал — Тоттенхэм 2:2

Арсенал — Тоттенхэм
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
10′
Кристиан Эриксен
28′
Дэнни Роуз
32′
Эрик Ламела
40′
Харри Кейн
Александр Ляказетт
45′+2′
57′
Кристиан Эриксен
60′
Эрик Ламела
Деле Алли
Александр Ляказетт
63′
Лукас Торрейра
Дани Себальос
63′
Александр Ляказетт
Генрих Мхитарян
67′
Пьер-Эмерик Обамеянг
71′
74′
Харри Уинкс
78′
Давинсон Санчес Мина
79′
Сон Хын Мин
Джовани Ло Чельсо
Сократис Папастатопулос
87′
Гранит Джака
90′+2′
Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Тоттенхэма» на матч 4-го тура чемпионата Англии.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Арсенал» сыграл вничью с «Тоттенхэмом», отыграв два мяча

Спорт-Экспресс13:24

«Тоттенхэм» упустил победу над «Арсеналом», ведя со счетом 2:0

Матч ТВ13:28

«Арсенал» – «Тоттенхэм»: котировки букмекеров на матч 4-го тура АПЛ

Bookmaker-ratings.ru30 августа в 11:10

«Арсенал» ушел от поражения в матче с «Тоттенхэмом»

LiveSport.ru13:23

«Арсенал» избежал поражения в матче с «Тоттенхэмом», проигрывая со счётом 0:2

Чемпионат13:24

«Тоттенхэм» упустил победу над «Арсеналом», ведя со счетом 2:0

Sportbox.RU13:28

«Арсенал» – «Тоттенхэм»: прогноз на футбол от Ровшана Аскерова

Legalbet30 августа в 07:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:42, Вашингтон
Наука

Суд оштрафовал возможного соавтора идеи биткоина на $4 млрд

В соответствии с принятым решением Райту придется вернуть родственникам покойного Клеймана порядка 410 тыс. единиц криптовалюты, что по нынешнему курсу составляет около $4 млрд.
РБК вчера в 18:58
Происшествия

В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе

Около 3 тыс. человек пришли почтить память жертв теракта, который 15 лет назад произошел в школе №1 Беслана, в первые часы трехдневной вахты.
РБК 07:13
Хоккей

«Авангард» победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ

Финалист Кубка Гагарина прошлого сезона омский "Авангард" обыграл действующего обладателя трофея ЦСКА в матче за Кубок открытия сезона-2019/20.
ТАСС 10:53
Политика

Путин обещал Кадырову приехать в Чечню

Lenta.ru вчера в 07:46
Политика

Правила призыва в армию изменились в России

С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Армия и оружие

«Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей

НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Российская газета 04:57
Общество

Ураган «Дориан» у берегов США усилился до пятой категории

Надвигающийся на штат Флорида ураган "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона.
ТАСС 08:10
Единоборства

Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри

ИнфоСМИ вчера в 17:29
Политика

Зеленский верит в скорый мир в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что в Донбассе в скором времени наступит мир.
Газета.Ru 11:33
Волейбол

Российские волейболистки обыграли Бельгию и вышли в четвертьфинал ЧЕ

Чемпионат 11:32
Космос

У «горячего Юпитера» выявили вулканическую экзолуну

МИР 24 30 августа в 05:03
Киберспорт

Praey for the Gods – Анонс нового босса

Srnsk вчера в 12:12
Армия и оружие

Удар США по Идлибу сорвал перемирие и привел к многочисленным жертвам

Американские военные нанесли несанкционированный авиаудар по территории около поселков Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей, не предупредив об операции Россию и Турцию – рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.
Газета.Ru 06:32
Футбол

«Тамбов» арендует Мелкадзе у «Спартака»

RT на русском 12:37
Происшествия

Консульство России проверяет данные о гибели ребёнка в США

Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет сообщения СМИ о гибели ребёнка из России у побережья Атлантического океана в штате Массачусетс.
RT на русском 12:34
Происшествия

В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.
ТАСС 10:52
Политика

Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.
РИА Новости 10:19
Происшествия

Четыре человека погибли при крушении вертолета в Норвегии

На севере Норвегии у города Альта разбился вертолет, четыре человека погибли, передает норвежская спасательная служба.
РБК вчера в 14:11
Футбол

Спартак — Зенит 0:1 (2-й тайм)

РИА Новости 12:51
Футбол

Гол Гогуа принес ЦСКА победу в выездном матче с тульским «Арсеналом»

Футболисты московского ЦСКА переиграли на выезде тульский "Арсенал" в матче восьмого тура чемпионата России.
РИА Новости 11:33
Авто

В Сети представили новое поколение легендарной «Оки»

У легендарной «Оки», снятой с производства в 2008 году, мог появиться преемник – АСМ-1128 «Мишка».
Автоновости дня 01:20
Авто

В Сети показали советский Mercedes-Benz S-Class, опередивший время

Автомобильный завод имени Ленинского комсомола в 1985 году выпустило автомобиль, который получил невиданные в те времена опции: прибор ночного видения, кондиционер, инновационную автоматическую трансмиссию, пневмоподвеску с регулируемыми амортизаторами и многое другое.
SpeedMe 03:12
Шоу-бизнес

Валерия и Пригожин отреагировали на извинения Наргиз

Супруг Валерии Иосиф Пригожин в беседе с «360» сказал, что считает, что Наргиз проявила мужество, извинившись за свою оговорку.
ФАН 11:19
Политика

Скабеева назвала позицию Польши по Второй мировой войне дурью

Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале прокомментировала объяснения МИД Польши о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:53
Происшествия

Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи человек

Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию техасского города Одесса.
РИА Новости 10:45
Армия и оружие

Шойгу поздравил учащихся и преподавателей с Днем знаний

ТК Звезда вчера в 17:00
Общество

Известный каннибал из Британии стал поваром

В 1998 году Фишер задушил свою 40-летнюю соседку Клэр Летчфорд, после чего частично съел ее.
Известия 13:23
Политика

Дуда рассказал о договоре Гитлера и Сталина «уничтожить Польшу»

Политическая Экспертиза 05:00
Политика

Премьер Украины прокатился на самокате по зданию кабмина

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокатился на электросамокате по зданию украинского правительства.
RT на русском 10:24
Происшествия

При крушении самолета на авиашоу в Канаде погиб пилот

Китайский учебный самолет потерпел крушение во время исполнения фигур высшего пилотажа на авиашоу в Альберте, при падении погиб пилот, сообщает 31 августа Toronto Sun.
REGNUM вчера в 23:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное