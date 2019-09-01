Футбол
Soccer.ruАрсенал — Тоттенхэм 2:2
|10′
Кристиан Эриксен
|28′
Дэнни Роуз
|32′
Эрик Ламела
|40′
Харри Кейн
Александр Ляказетт
|45′+2′
|57′
Кристиан Эриксен
|60′
Эрик Ламела
Деле Алли
Александр Ляказетт
|63′
Лукас Торрейра
Дани Себальос
|63′
Александр Ляказетт
Генрих Мхитарян
|67′
Пьер-Эмерик Обамеянг
|71′
|74′
Харри Уинкс
|78′
Давинсон Санчес Мина
|79′
Сон Хын Мин
Джовани Ло Чельсо
Сократис Папастатопулос
|87′
Гранит Джака
|90′+2′
|54%
|Владение мячом
|46%
|85%
|Процент точных передач
|78%
|9
|Удары в сторону ворот
|3
|8
|Удары в створ ворот
|7
|7
|Сейвы вратарём
|6
|3
|Офсайды
|1
|11
|Угловые
|6
|10
|Отборы
|5
|13
|Фолы
|19
|3
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|–
Арсенал
Расстановка 4‑3‑3
1
Лено
15
Мэйтленд-Найлс
5
Папастатопулос
23
Луиз
31
Колашинац
8
Себальос
34
Джака
29
Гендузи
19
Пепе
7
Мхитарян
14
Обамеянг
1
Льорис
6
Санчес
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
3
Роуз
20
Алли
17
Сиссоко
23
Эриксен
8
Уинкс
18
Ло Чельсо
10
Кейн
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Тоттенхэма» на матч 4-го тура чемпионата Англии.
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«Арсенал» – «Тоттенхэм»: котировки букмекеров на матч 4-го тура АПЛ
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