Футбол

MetaratingsMetaratingsАрсенал — Тоттенхэм 2:2

Арсенал — Тоттенхэм
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
10′
Кристиан Эриксен
28′
Дэнни Роуз
32′
Эрик Ламела
40′
Харри Кейн
Александр Ляказетт
45′+2′
57′
Кристиан Эриксен
60′
Эрик Ламела
Деле Алли
Александр Ляказетт
63′
Лукас Торрейра
Дани Себальос
63′
Александр Ляказетт
Генрих Мхитарян
67′
Пьер-Эмерик Обамеянг
71′
74′
Харри Уинкс
78′
Давинсон Санчес Мина
79′
Сон Хын Мин
Джовани Ло Чельсо
Сократис Папастатопулос
87′
Гранит Джака
90′+2′
«Арсенал» и «Тоттенхэм» не выявили победителя в матче чемпионата Англии. Дерби Северного Лондона завершилось вничью со счётом 2:2. Команда Унаи Эмери сумела избежать поражения, проигрывая к концу первого тайма со счётом в два мяча.
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