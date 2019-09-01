«Арсенал» и «Тоттенхэм» не выявили победителя в матче чемпионата Англии. Дерби Северного Лондона завершилось вничью со счётом 2:2. Команда Унаи Эмери сумела избежать поражения, проигрывая к концу первого тайма со счётом в два мяча.

Финансы Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты.

Политика СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.

Происшествия В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.

Автоспорт Квят занял седьмое место на Гран-при Бельгии Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Энергетика Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть Министр экономического развития России заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.

Общество Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года 1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.

Единоборства Тренер Порье: Дастин финиширует Хабиба в четвёртом раунде Думаю, что Порье финиширует Хабиба в четвёртом раунде. Мы хотим измотать Нурмагомедова.

Общество Шествие оппозиции в Москве прошло без задержаний В 14:00 в Москве и Петербурге стартовали несогласованные акции против политических репрессий и за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Игры Процессор PlayStation 5 позволит снять многие ограничения в играх Ранее стало известно, что в PlayStation 5 (да и в Xbox Scarlett) будут использоваться процессоры AMD с архитектурой ядер Zen 2. По мнению Эша, это отличный выбор.

Общество В России увеличится продолжительность жизни до 80 лет Чиновник рапортовал, что за 15 лет средняя продолжительность жизни в России выросла на восемь лет.

Политика Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.

Футбол «Айнтрахт» победил «Фортуну» в матче чемпионата Германии Франкфуртский "Айнтрахт" обыграл "Фортуну" из Дюссельдорфа в домашнем матче третьего тура чемпионата Германии по футболу.

Музыка Исполнили гимн России и попали в книгу рекордов Оркестр в 8000 музыкальных инструментов и хор в 41000 голосов со всей России дружно исполнили российский гимн.

Наука Выращенный в пробирке мини-мозг начал проявлять нейронную активность Исследователи, которые начали выращивание искусственного человеческого мозга в лабораторном комплексе, заявили о том, что данный орган начал демонстрировать нейронную активность.

Политика Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга Депутат Госдумы от КПРФ и известный режиссер Владимир Бортко в ходе дебатов перед выборами губернатора Санкт-Петербурга заявил, что не будет принимать участие в избирательной гонке.

Экономика Швеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.

Общество Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно Исследователи из Швеции узнали, почему мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами.

Происшествия В подмосковном Красногорске катер сбил купавшегося мужчину В Красногорске Московской области катер сбил мужчину, который купался поздно вечером в Павшинской пойме.

Политика Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии Президент России Владимир Путин считает, что отношения России и Монголии выйдут на новый уровень после подписания бессрочного договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Происшествия МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.

Политика Польша развязала войну за историю: главным врагом стала Россия 1 сентября 2019 года в Варшаве по случаю 80-летия начала Второй мировой войны случилось очередное по счету предъявление обвинений Советскому Союзу — России.

Экономика Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%.