Футбол

«Арсенал» и «Спартак» определились с составами на матч РПЛГазета.Ru 12:49

Тренерские штабы тульского "Арсенала" и московского "Спартака" огласили составы на матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Советский спорт".
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«Арсенал» — «Спартак»: Гапонов — в стартовом составе красно-белых, Глушаков — в запасе

Sport24.ru12:21

«Арсенал» и «Спартак» определились с составами на матч РПЛ

Газета.Ru12:49

Гулиев, Ташаев и Гапонов — в основе «Спартака» на матч с «Арсеналом»

Матч ТВ12:30

«Арсенал» — «Спартак»: стали известны стартовые составы команд

Чемпионат12:23

Стали известны стартовые составы на игру «Арсенал» - «Спартак»

Спорт7112:54

К. Комбаров, Джорджевич, Кангва – в старте «Арсенала» на матч со «Спартаком»; Д. Комбаров, Гапонов, Ташаев сыграют у гостей

Бомбардир.ру12:30

«Арсенал» – «Спартак». Зе Луиш, Гапонов, Ташаев и Гулиев сыграют с первых минут

Sports.ru09:45
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Экономика

ЦБ России обнаружил кражу пенсионных денег на 57 млн рублей

Центральный банк РФ выявил кражу 57 млн пенсионных денег из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон".
Обновлено в 12:42
Общество

Беглов показал во «ВКонтакте» начальный проект Арт-парка

Врио губернатора Петербурга лично представил план проекта президенту России Владимиру Путину на встрече 24 апреля.
Обновлено в 10:42
Кино

Выход фильма Франсуа Озона перенесен

Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой Фильм Франсуа Озона «По воле божьей» про священника-педофила не выйдет в кинотеатрах 25 апреля.
Обновлено в 11:57
Общество

Четыре работы вышли во второй этап конкурса на проект благоустройства набережной реки Вологды

Из восьми поступивших проектов в следующий тур вышли четыре.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Обновлено в 11:03
Авто

Renault планирует выпустить новый бюджетный седан

Компания Renault может выпустить новый ультрабюджетный седан, который станет компактнее и дешевле модели Logan.
Обновлено в 06:30
Культура

Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола

Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Общество

Интервью: жители Красноярска смогут регулировать светофоры со смартфона

Система позволит жителям регулировать светофоры, просто находясь рядом, а подрядчикам максимально оперативно реагировать на дорожные недостатки.
Обновлено вчера в 19:50
Технологии

МГТС разработает платформу для управления дронами

Обновлено в 02:58
Происшествия

Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток

Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Общество

Когда дети приносят деньги

По данным журнала «Эксперт» вся заметная экономическая и культурная жизнь Перми протекает на трёх центральных улицах: Ленина, Сибирская и Комсомольский проспект.
Обновлено в 10:49
Авто

Toyota выпустит спецсерию Mark X, а потом снимет седан с производства

Японский автопроизводитель Toyota принял решение о снятии с производства седана Mark X. Произойдет это уже в конце текущего года.
Обновлено вчера в 07:28
Здоровье

Минздрав рассказал о правильном приготовлении и употреблении шашлыка

В преддверии длинных майских праздников главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал о том, как следует правильно приготовить и подавать к столу шашлык.
Обновлено в 03:00
Культура

В Москве снова попытались сорвать мероприятие «Мемориала»

Проведению мероприятия общества "Мемориал" в четверг пытались помешать национал-патриотические активисты, но правоохранительные органы забрали их от места проведения - театра "У Никитских ворот".
Обновлено в 06:17
Здоровье

Владельцев пивных заведений призвали к порядку

Участие в совещании принял заместитель главы администрации области Дмитрий Аверов, а также руководители регионального Роспотребнадзора, УМВД, областного и городского управлений потребительского рынка, представители Народного контроля, более 120 владельцев пивных заведений.
Обновлено вчера в 23:41
Гаджеты

IPhone XR – самый популярный смартфон Apple в США

По данным исследований CIRP, на долю iPhone Xr пришлось 38% всех продаж Apple в США за первые три месяца текущего года.
Обновлено в 06:06
Политика

Россия признала проблему с качеством идущей в Белоруссию нефти

Россия признает «техническую проблему с качеством нефти», которая идет в Белоруссию, заявил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:30
Политика

Путин подписал указ о ежегодной выплате ветеранам ВОВ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:31
Космос

Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи

Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.
Обновлено в 10:04
Происшествия

В Твери разразился пожар в трапезной Покровского храма

На месте происшествия работают пожарные расчеты В Твери в четверг вечером загорелась трапезная Покровского храма в Твери на набережной реки Тьмаки.
Обновлено в 12:56
Культура

Умер актер сериала «Крутой Уокер» Кен Керчевал

Известный американский актер Кен Керчевал скончался накануне на 84-м году жизни в городе Клинтон.
Обновлено в 12:13
Спорт

Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов

Обновлено в 05:12
Политика

Верховная рада приняла закон об использовании украинского языка

В документе уточняется, что порядок применения крымскотатарского и других языков коренных народов и национальных меньшинств будет определяться специальным законом, который депутаты внесут через полгода.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

Венесуэла намерена продолжить сотрудничество с Россией в сфере ВТС

Венесуэла продолжит сотрудничество с РФ в сфере ВТС, заявил журналистам старший генерал, генеральный секретарь совета обороны нации Венесуэлы Паскуалиано Ангиолилло Фернандес.
Обновлено в 04:48
Энергетика

НОВАТЭК договорился о продаже 20% «Арктик СПГ 2» китайским компаниям

В соответствии с обязывающими соглашениями, которые НОВАТЭК подписал с CNODC и CNOOC (шельфовая компания — третья по величине нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec) в ходе международного форума «Один пояс, один путь», каждая из китайских компаний получит в проекте «Арктик СПГ 2» по 10%.
Обновлено в 06:28
Общество

Онлайн-ритейл в 2019 г.: клиент превыше всего

Исследовательская компания Forrester опубликовала доклад об актуальном состоянии и перспективах онлайновой розничной торговли, подготовленный в сотрудничестве с американской Национальной федерацией ритейла (National Retail Federation, NRF).
Обновлено в 07:00
Кино

«Амедиатека» и 2ГИС создали карту мира «Игры престолов»

Компания 2ГИС вместе с сервисом "Амедиатека" представила интерактивную карту мира из сериала "Игра престолов".
Обновлено в 10:00
Экономика

Жители сел Татарстана смогут снимать наличные в кассах магазинов

Банк "Ак Барс" и магазины-партнеры не взимают с держателей карт комиссию за снятие наличных.
Обновлено в 10:37
Футбол

Тибо Куртуа не испытывает напряженности в «Реале»

Тибо Куртуа потерял статус основного голкипера в «Реале». Тем не менее, вратарь счастлив в «Реале», утверждает источник.
Обновлено в 11:43
Кино

В центре города открыли мемориальную доску актеру Юрию Яковлеву

Обновлено в 05:00
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