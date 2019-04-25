«Арсенал» и «Спартак» определились с составами на матч РПЛГазета.Ru 12:49

Тренерские штабы тульского "Арсенала" и московского "Спартака" огласили составы на матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Советский спорт".

«Арсенал» и «Спартак» определились с составами на матч РПЛ

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