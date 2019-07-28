Футбол
«Арсенал» — «Ростов». Команды огласили стартовые составыSport24.ru 08:34
28 июля в Туле на стадионе «Арсенал» состоится матч 3-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Ростовом». Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:33, Вашингтон
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