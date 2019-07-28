Футбол

«Арсенал» — «Ростов». Команды огласили стартовые составыSport24.ru 08:34

28 июля в Туле на стадионе «Арсенал» состоится матч 3-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Ростовом». Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Туле начался матч «Арсенала» и «Ростова»

Тульская пресса09:41

Завершился первый тайм матча «Арсенал» - «Ростов»

Тульские новости10:25

«Арсенал» – «Ростов». Ломовицкий сыграет с первых минут

Советский спорт09:07

Тульский «Арсенал» и «Ростов»: итоги первого тайма

Первый Тульский10:28

«Арсенал» - «Ростов»: составы команд. Ломовицкий дебютирует в тульском клубе

Спорт-Экспресс08:35

«Арсенал» — «Ростов»: составы команд на матч 3-го тура РПЛ

Чемпионат08:19

«Арсенал» – «Ростов» – 0:1. Еременко забил гол. Онлайн-трансляция матча

Sports.ru04:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:33, Вашингтон
Происшествия

В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве

Обновлено в 08:34
Армия и оружие

Сбитые в Ливии украинские Ил-76 перевозили оружие, сообщили СМИ

Как сообщалось ранее, в Ливии при ударе сил правительства национального согласия (ПНС) по аэропорту Аль-Джуфра, который контролирует Ливийская национальная армия Халифы Хафтара, был сбит самолет Ил-76.
Обновлено в 07:40
Энергетика

«Северный поток» восстановил работу раньше срока

Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС.
Обновлено в 09:16
Происшествия

На газопроводе в Коми произошёл пожар

Обновлено в 09:43
Футбол

Руководство «Спартака» поставило Кононову ультиматум

Руководство московского "Спартака" во главе с Леонидом Федуном поставило ультиматум главному тренеру команды Олегу Кононову.
Обновлено в 04:10
Спорт

Васильева выиграла масс-старт на ЧР по летнему биатлону

Обновлено в 06:24
Армия и оружие

Россия доставила гуманитарную помощь в Восточную Гуту

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон привезли в сирийский Джисрейн, который находится в Восточной Гуте более двух тонн гуманитарной помощи.
Обновлено в 03:58
Общество

Пользователи соцсетей ужаснулись виду украинских электричек

Пользователи социальных сетей оценили внешний вид и состояние пригородных поездов, двигающихся по маршруту Киев – Казатин на Украине.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

Сын Алибасова скрылся с 20 млн рублей

Обновлено в 09:33
Армия и оружие

Испытания израильской ракеты на Аляске показали на видео

Министерство обороны Израиля опубликовало видео испытаний новейшей противоракеты Arrow 3 национальной системы ПРО.
Обновлено в 08:22
Авто

«АвтоВАЗ» рассказал о хэтчбеке Lada Vesta

Как планировалось в компании, обновленное семейство Lada Vesta будет поставляться на рынок в следующем порядке: седан и хэтчбек, а за ними универсал и универсал «Кросс».
Обновлено в 04:55
Политика

В Израиле появился гигантский плакат с Путиным

На улицах Израиля в преддверии досрочных парламентских выборов, которые пройдут в сентябре этого года, появились агитационные плакаты с изображением президента России Владимира Путина.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес

Хлебникова внешним видом опровергает слухи об алкоголизме

Обновлено в 08:19
Происшествия

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия

Навального доставили из спецприёмника в больницу

Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Кино

Орландо Блум оценил шансы его Леголаса на возвращение

Популярный британский актер Орландо Блум, сыгравший Леголаса в полнометражных трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит", оценил шансы на возвращение его персонажа в новой многосерийной экранизации, которую готовит компания Amazon.
Обновлено в 07:38
Происшествия

На Кубани задержали сбежавшего из-под стражи опасного преступника

Обновлено в 08:08
Политика

Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой премьера России Дмитрия Медведева в Крым.
Обновлено в 08:55
Общество

Умер журналист Владимир Кара-Мурза

Обновлено в 05:08
Политика

Интервью Fox News с Путиным 2018 года номинировано на «Эмми»

Интервью президента России Владимира Путина корреспонденту американского телеканала Fox News Крису Уоллерсу номинировано на телевизионную премию "Эмми".
Обновлено в 09:47
Футбол

«Зенит» вторым после ЦСКА набрал больше 1000 очков в РПЛ

«Зенит» вторым после ЦСКА преодолел отметку в 1000 набранных очков в Премьер-лиге. Азмун забил самый быстрый гол сезона.
Обновлено в 09:59
Авто

Lamborghini может представить 1000-сильный гибрид во Франкфурте

По версии зарубежных СМИ, итальянцы могут использовать шоу, чтобы представить лимитированный серийный гиперкар.
Обновлено в 05:58
Политика

Лидера республиканцев в Сенате прозвали Московским Митчем

Главе республиканского большинства в Сенате США Митчу Макконнеллу в соцсетях дали прозвище Московский Митч и даже придумали ему хештег #MoscowMitch.
Обновлено в 03:29
Здоровье

Врач объяснил, чем опасны перепады температур

Врач-терапевт ГКБ № 31 Марина Анисимова рассказала «Вечерней Москве», какие опасности несет такая резкая смена погоды для определенных групп граждан и как им обезопасить свое здоровье.
Обновлено вчера в 13:49
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поделилась романтичным снимком в компании мужа

Телеведущая Лера Кудрявцева разместила в своем Instagram романтичную фотографию, на которой позирует вместе с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым.
Обновлено в 08:28
Общество

Режим ЧС федерального значения предложили ввести в Приамурье

Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский предложил ввести режим ЧС федерального значения из-за паводков в регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:59
Авто

Инженер-самоучка построил 268-сильный электробайк

Обновлено в 02:00
Происшествия

Общественные деятели и эксперты о митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму

Попасть в Мосгордуму — значит получить частичный контроль над огромным московским бюджетом.
Обновлено вчера в 16:14
Политика

Зеленского высмеяли за несуществующее государство

Президента Украины Владимира Зеленского высмеяли за упоминание несуществующего государства "Киевская Русь-Украина".
Обновлено в 07:55
Общество

Ученые объяснили жару в Европе и холод в России

Обновлено вчера в 14:37
ещё по теме
Главное