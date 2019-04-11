«Арсенал» на своём поле обыграл «Наполи» в четвертьфинале ЛЕRT на русском вчера в 16:53

Лондонский «Арсенал» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Лондоне на «Эмирейтс», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

«Арсенал» на своём поле обыграл «Наполи» в четвертьфинале ЛЕ

Экономика ЦБ отозвал лицензию у банка «Аспект» Банк России отозвал лицензию у банка "Аспект", говорится в пятницу в сообщении ЦБ.

Политика В Эквадоре задержан соратник Ассанжа Близкий соратник арестованного накануне основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, проживавший в Эквадоре, был задержан при попытке вылететь в Японию.

Политика В США призвали к пересмотру отношений с Россией В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 годы Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994 — 1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972 — 1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.

Общество Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.

Армия и оружие Турция заявила о превосходстве российского Су-57 над американским F-35 Ранее издание The National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.

Космос Сделано первое в истории человечества фото черной дыры Астрономы смогли сделать фото сверхмассивной черной дыры, которая скрывается в центре галактики под названием Messier 87 (M87).

Футбол Никола Влашич: «По игре ЦСКА никому не уступает в чемпионате России» Полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает, что его команда никому не уступает по игре среди соперников по чемпионату России.

Космос SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX стартовала с мыса Канаверал.

Шоу-бизнес Молодую помощницу Петросяна сравнили с принцессой Дианой Образ назвали интересным, а некоторые комментаторы пошли дальше и сравнили Брухунову с принцессой Дианой.

Политика В Госдуме предложили запретить использование полиэтиленовых пакетов Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил запретить полиэтиленовые пакеты с 2025 года.

Авто АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.

Экономика У беглого банкира арестовали имущество на $1,75 млрд Высокий суд Лондона по иску Внешпромбанка (ВПБ) арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на 1,34 млрд фунтов стерлингов ($1,75 млрд), сообщил «Ведомостям» представитель банка в суде.

Политика Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».

Транспорт На Ярославском направлении МЖД возможны задержки движения поездов Задержки в движении некоторых поездов по техническим причинам возможны в пятницу на Ярославском направлении Московской железной дороги, сообщила Центральная пригородная пассажирская компания в Twitter.

Футбол Годин покинет «Атлетико» летом и подпишет контракт с «Интером» Уругваец практически уверен, что покинет команду после окончания контракта летом и перейдет в «Интер», сообщает ESPN со ссылкой на источник, близкий к игроку.

Космос NASA сравнило астронавтов-близнецов для проверки теории о старении NASA сравнило астронавтов-близнецов Скотта и Марка Келли, чтобы проверить теорию о старении тела человека в космосе.

Авто Обновленный пикап Isuzu D-Max представили в России Стоимость обновленного пикапа составляет от 2, 145 миллионов рублей до 2, 595 миллионов рублей.

Политика Госдеп перечислил риски для Турции после покупки С-400 Госдепартамент США перечислил риски, с которыми столкнется Турция, если она не откажется от покупки российских зенитно-ракетных систем С-400.

Футбол Мерет: «Первый тайм „Наполи“ провёл безобразно» Первый тайм "Наполи" провёл безобразно, мы допустили слишком много ошибок и неточных передач. Нам не хватало смелости при розыгрыше мяча.

Происшествия Далай-лама выписался из больницы Далай-лама сегодня был выписан из больницы Дели, в которой провел три дня в связи с диагностированной легочной инфекцией.

Политика Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чём ему регулярно докладывают.

Происшествия В Нижнем Тагиле при хлопке газа на химзаводе пострадал рабочий В Нижнем Тагиле в одном из цехов завода «Уралхимпласт» произошел хлопок паровоздушной смеси метанола.

Общество Чиновники свердловского Минобразования попались на сокрытии доходов В министерстве прошли прокурорские проверки Прокуратура проверила декларации о доходах в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области.