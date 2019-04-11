«Арсенал» на своём поле обыграл «Наполи» в четвертьфинале ЛЕRT на русском вчера в 16:53

Лондонский «Арсенал» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Лондоне на «Эмирейтс», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

«Арсенал» на своём поле обыграл «Наполи» в четвертьфинале ЛЕ

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